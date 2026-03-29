Da circa 24 ore sui social si sta parlando quasi esclusivamente del nuovo amore di Zeudi Di Palma. Dopo un anno di insinuazioni su flirt veri o presunti, la ragazza è uscita allo scoperto con la modella e podcaster Scarlett. Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, l'ex Miss Italia dovrebbe parlare della fidanzata anche a Belve, dove sarà ospite per un'intervista da non perdere.

Lo spoiler sull'ospitata di Zeudi a Belve

La nuova fidanzata di Zeudi si chiama Scarlett, ha 31 anni ed è una modella e podcaster inglese.

Ad un giorno di distanza dalla pubblicazione delle prime foto di coppia, è trapelata la notizia che Di Palma ufficializzerà la sua relazione anche in tv.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social, nell'intervista che ha rilasciato a Francesca Fagnani (registrata diverso tempo fa) la 24enne avrebbe parlato apertamente della compagna, di come è nato il loro rapporto e del sentimento che le lega.

Nel corso della sua ospitata a Belve, dunque, l'ex Miss Italia dovrebbe svelare retroscena inediti sulla donna che le ha rubato il cuore dopo un lungo periodo da single.

L'attesa dei fan

Tra i sostenitori di Zeudi c'è chi non vede l'ora di rivederla in tv, soprattutto perché la ragazza a Belve avrà modo di farsi conoscere da un pubblico diverso da quello del Grande Fratello.

"Quindi parlerà anche di Scarlett a Belve, bellissimo", "Non ci credo a quello che sta succedendo", "Mi sembra un sogno"; "Aspetto quest'intervista con una curiosità incredibile", "Chissà come si imbarazzerà quando Francesca Fagnani le chiederà della fidanzata", si legge su X in queste ore.

Le altre anticipazioni

Nei giorni scorsi Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche altro spoiler sugli argomenti che Zeudi dovrebbe aver affrontato nell'intervista già registrata a Belve.

Si dice che la ragazza avrebbe parlato del suo incredibile successo sui social, ma anche del percorso che ha fatto al Grande Fratello ormai più di un anno fa.

La chiacchierata tra l'ex Miss Italia e Francesca Fagnani sarebbe durata tra i 20 e i 30 minuti e dovrebbe andare in onda dopo il 7 aprile, giorno in cui inizierà la nuova edizione del popolare programma di Rai 2.