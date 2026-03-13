L'altra sera Zeudi Di Palma ha chiacchierato con i fan su Twitch, ma ad un certo punto si è ricordata di fare un appello molto importante. L'ex Miss Italia ha chiesto a chi la supporta di non inviarle più regali a casa perché di recente gliene sarebbero stati sottratti diversi: stando alla ricostruzione che ha fatto la giovane, tanti doni da parte della community sarebbero stati rubati da chi avrebbe dovuto consegnarli al suo indirizzo.

Le parole di Zeudi in diretta

La sera prima di un nuovo viaggio di lavoro, Zeudi ha deciso di scambiare qualche chiacchiera con i fan.

Mentre era in live su Twitch, infatti, la ragazza ha voluto affrontare un argomento che le sta molto a cuore: i regali che chi la supporta le fa recapitare a casa da più di un anno.

"Oggi, e non solo oggi, sono spariti regali molto costosi. Vi chiedo gentilmente non mandarne più perché vengono rubati. Non so cosa sta succedendo con i corrieri, ma ultimamente molti pacchi non mi arrivano. O se li perdono o se li prendono, non c'è altra spiegazione. Evitate di inviarmi regali, tanto vi voglio bene lo stesso", ha detto la 24enne per provare a tutelare le persone che fanno parte della sua numerosa community.

“By the way, speaking about gifts, based on the gifts themselves, I kindly ask you not to send me any more gifts. Not because of anything in particular, guys, but as you may have noticed today—and not only today—very expensive gifts have gone missing.



I don’t know what’s going… pic.twitter.com/XN0pTMfz0D — Korslayage (@Korslayage) March 12, 2026

La reazione dei fan

L'appello di Zeudi è stato accolto dalla sua community, ma qualcuno non ha risparmiato critiche e frecciatine a chi starebbe sottraendo i regali alla ragazza.

"Quindi è colpa dei corrieri? Uffa", "Il problema dei furti nelle spedizioni esiste da tempo, spero che troveranno i colpevoli", "Ma perché fanno questo?", "Odio queste persone", "Lasciatela in pace", "Per colpa di qualcuno ci rimettiamo tutti, non è giusto", si legge su X in queste ore.

Progetto top secret a Milano

Prima di dare la buonanotte ai fan, Zeudi ha svelato che da lì a poche ore avrebbe preso un treno per Milano.

"Domani ho uno shooting", si è limitata a dire Di Palma in merito al nuovo progetto al quale lavorerà in queste ore lontana da casa.

L'agenda dell'ex Miss Italia, infatti, è pienissima ed è stata lei stessa a raccontarlo alla sua community su Twitch: "Anche la settimana prossima lavorerò tutti i giorni. Sono molto stanca, ma felicissima di quello che sto facendo in questo periodo".