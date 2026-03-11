Il 10 marzo Zeudi Di Palma ha fatto una live su Twitch e diversi fan le hanno ricordato che esattamente un anno prima era stata proclamata finalista del Grande Fratello. La ragazza ha parlato con dolcezza e consapevolezza del percorso che le ha permesso di conquistare l'affetto di tantissime persone, le stesse che oggi fanno parte della sua community.

Le parole di Zeudi in diretta

Un anno fa Zeudi si trovava ancora nella casa del Grande Fratello e sapeva che ci sarebbe rimasta fino all'ultima puntata.

Nel corso di una live che ha fatto su Twitch il 10 marzo, infatti, la ragazza ha ricordato il giorno in cui ha vinto il televoto che le ha permesso di diventare la terza finalista dell'edizione 2024/2025 del reality Mediaset.

"La vita è strana. Penso che l'anno scorso ero nella casa e voi mi avete proclamata finalista. Questo è stato l'inizio di tutto, di noi. Il tempo è volato e sono successe molte cose belle", ha detto la giovane in diretta con le tante persone che erano collegate con lei.

La reazione della community

Sono stati i fan a ricordare a Zeudi che il 10 marzo era il primo anniversario del suo accesso alla finale del Grande Fratello, infatti sui social sono stati in tanti a festeggiare quel traguardo che hanno raggiunto unendo le forze.

"E chi dimentica l'ansia che avevo quella sera", "Giornata super emozionante", "Indimenticabile", "Che ricordi", "Quando hanno fatto il suo nome ho urlato", "Quanto ero felice", "Una goduria incredibile", "Serata bellissima", "Ho ancora davanti agli occhi la reazione gelida della maggior parte dei concorrenti", "Sembra ieri", "Ma è già passato un anno?

Pazzesco", "Che emozioni", si legge su X in queste ore.

Tanti televoti per arrivare in finale

Chi ha seguito l'edizione 2024/2025 del Grande Fratello ricorderà che, da un certo punto del percorso in poi, Zeudi ha dovuto affrontare parecchi televoti.

Legandosi al gruppo di Shaila e Lorenzo, infatti, la giovane si inimicò il resto dei concorrenti e quasi tutte le settimane finiva in nomination.

L'ex Miss Italia è arrivata fino alla fine grazie al supporto dei suoi tantissimi fan, gli stessi che oggi fanno parte della sua community e la supportano sui social e nei progetti di lavoro.