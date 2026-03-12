Il legame tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta è nato nella casa del Grande Fratello, ma si è consolidato nella quotidianità. Sono pochissimi, infatti, i contenuti che le due hanno postato della loro amicizia, ma ogni volta che possono ribadiscono l'affetto che provano l'una per l'altra. L'altra sera, ad esempio, la ballerina ha gioito del commento di chi le ha ricordato che le Zaila sono più vive che mai.

Il commento di Shaila in live

Le Zaila (nome scelto dai fan per l'amicizia tra Zeudi e Shaila) sono nate più di un anno fa nella casa del Grande Fratello, e ancora oggi fanno discutere.

Il rapporto tra le due ex concorrenti del reality è cresciuto molto lontano dalle telecamere, e una conferma di ciò arriva dal fatto che non lo sbandierano sui social pur sapendo che ci sono tantissime persone a seguirle.

La ballerina ha sempre speso belle parole per l'amica, e anche l'altra sera ha reagito con gioia quando un'utente le ha scritto in live: "Zaila forever".

"Grande", ha risposto l'ex velina dopo aver letto il commento di chi sostiene da tempo sia lei che Di Palma.

La reazione della community di Zeudi

Le ultime parole che Shaila ha dedicato a Zeudi e alla loro amicizia sono piaciute sia al suo fandom che alla community dell'ex Miss Italia.

"Ogni volta mi sciolgo per queste due", "Stupende", "Adorabili", "Si vogliono bene davvero", "Un'amicizia sincera", "Non hanno bisogno di ostentare il loro rapporto, proprio per questo è speciale", si legge su X in questi giorni.

L'evoluzione del rapporto nell'ultimo anno

Zeudi e Shaila si sono conosciute nella casa del Grande Fratello circa un anno e mezzo fa, e sono andate d'accordo quasi dal primo momento.

La ballerina ha accolto benissimo sia l'ex Miss Italia (che è entrata in gioco a programma già iniziato da qualche mese) che Chiara, infatti con loro aveva creato un gruppo molto apprezzato dalla maggior parte dei telespettatori del programma di Canale 5.

Una volta terminata l'esperienza nel reality, il legame tra Di Palma e Gatta si è rafforzato e ogni tanto le due hanno pubblicato foto di cene o serate a Napoli, ma anche alcuni video su TikTok che hanno raccolto migliaia di "mi piace" e visualizzazioni.