In questi giorni nella community di Zeudi Di Palma non si sta parlando d'altro che della nuova collaborazione tra la ragazza e Intimissimi. Le foto e i video della campagna che la 24enne ha girato per questo noto brand, infatti, sono diventati virali perché i suoi fan le hanno commentate e condivise ovunque. In live su TikTok, inoltre, l'ex Miss Italia si è detta sorpresa di questo "boom" e ha ironizzato definendo le sue sostenitrici un po' "pervertite".

Il commento di Zeudi in diretta

La collaborazione di Zeudi con un brand di intimo ha lasciato senza parole tutti i suoi fan, infatti sui social se ne sta parlando da giorni.

Tornata a casa dopo un breve periodo a Milano, la ragazza ha avviato una live su TikTok e si è imbattuta in diversi commenti sul progetto che è stato reso pubblico di recente.

A chi le ha chiesto come si sentiva ad aver messo KO un intero fandom con un solo spot, Di Palma ha risposto: "Sono molto felice di questa collaborazione, ma non mi aspettavo tutto questo successo. Anche perché non è niente di così speciale".

Quando sua madre le ha fatto notare che in molti scatti avrebbe messo in mostra il suo décolleté, la 24enne ha aggiunto con ironia: "Ma perché siete tutti pervertiti, anzi pervertite".

Ma questa conversazione di sottofondo? 🤭🤭



Maryrose: "mi hanno cacciato da sopra x..sono due giorni che non posso più entrare"

Zeudi: "pervertite che non siete altro!"#zeudiners pic.twitter.com/xfxsg01tVP — iononcivolevostarequi👀 (@sociallifepills) March 5, 2026

La reazione della community

Tra Zeudi e le sue fan c'è un rapporto così stretto che nessuno se l'è presa per il termine "pervertite", anzi c'è chi ci sta ancora scherzando su a distanza di ore.

"Non si aspettava questo successo? Ma si è vista in quello spot?", "Siamo tutte colpevoli, ammettiamolo", "Abbiamo fatto andare in tilt anche il profilo Instagram del brand", "Tutto molto divertente", "Lei fa uscire certi capolavori e poi è colpa nostra?", "Non possiamo fare altro che commentare la sua bellezza", "Colpa sua", si legge su X in queste.

Tanti traguardi raggiunti in un anno di lavoro

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Zeudi ha inanellato una serie di successi, da quello sui social alle collaborazioni con brand molto importanti.

In quest'anno, infatti, l'ex Miss Italia è stata testimonial di marchi di auto, di biancheria intima, di cellulari, di abbigliamenti di lusso e molto altro.

"Tanti brand mondiali hanno scelto Zeudi per lanciare i loro nuovi prodotti, non credo ci sia altro da aggiungere", ha fatto notare una fan su X.