Da alcuni giorni sui social si parla insistentemente della vita privata di Zeudi Di Palma, o meglio di una novità che lei ha scelto di condividere con i propri tempi. In alcune foto che l'ex Miss Italia ha postato su Instagram il 28 marzo, infatti, è stata svelata l'identità della ragazza che le ha rubato il cuore: la 24enne ha ufficializzato la sua relazione con la modella Scarlett.

Zeudi esce allo scoperto

A quasi un anno di distanza dalla fine della sua chiacchierata esperienza al Grande Fratello, Zeudi ha trovato l'amore.

Dopo giorni di indizi e teorie, Di Palma ha deciso di uscire allo scoperto con la modella che sta frequentando da un po' di tempo.

Il 28 marzo l'ex Miss Italia ha sorpreso tutti pubblicato le prime foto insieme a Scarlett, in particolare quella in cui si scambiano un dolce bacio.

Inutile dire che nella community della 24enne c'è grande entusiasmo per questa novità.

Il dettaglio che non passa inosservato

Che Zeudi si fosse fidanzato lo avevano intuito la maggior parte dei suoi sostenitori, soprattutto quelli che non si lasciano sfuggire nulla di quello che fa o che dice.

Poco meno di una settimana fa, ad esempio, Di Palma si è presa una pausa dai social e ha condiviso solo contenuti di lavoro (sponsorizzazioni di brand dei quali è testimonial) e una serie di foto che hanno attirato l'attenzione di tutti i suoi fan.

In questi scatti l'ex Miss Italia sorseggia un caffè al parco, ma ad incuriosire è stato un anello che ha sfoggiato al dito.

Le parole in live

Chi segue Zeudi da più di un anno si è ricordato di quando in una live ha spiegato il significato dell'anello che in questi giorni sta facendo discutere tutta la sua community.

"Ho messo questi anelli che staccherò soltanto quando mi fidanzerò, una parte la darò alla mia persona. Io sono il sole e terrò quella", aveva detto l'ex concorrente del Grande Fratello nel corso di una chiacchierata con i fan di qualche tempo fa.

Nelle foto che ha postato su Instagram l'altro giorno, Di Palma sfoggia solo una parte di questo famoso anello e ciò ha portato tanti a pensare che quella mancante l'avrebbe data al suo nuovo amore.

In queste ore è stata la stessa Zeudi ha confermare indirettamente questa teoria pubblicando i primi selfie di coppia con Scarlett.