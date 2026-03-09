Da quando è stato svelato il cast ufficiale del Grande Fratello Vip, molti fan hanno paragonato Barbara Prezia ad una "star" dell'edizione 2024/2025 del reality: Zeudi Di Palma. Sui social c'è chi ha accostato le due ragazze per una presunta somiglianza fisica, ma soprattutto perché entrambe avrebbero parlato apertamente del loro interesse per le donne. Chi fa parte della community dell'ex Miss Italia, però, ha già preso le distanze dalla nuova concorrente e dal percorso che farà all'interno della casa.

L'accostamento che infastidisce la community di Zeudi

Barbara Prezia è una concorrente della nuova edizione del GF Vip e una parte del pubblico la ricorda per la sua partecipazione a Pechino Express con Carolina Stramare.

Da quando la ragazza è stata confermata nel cast del reality di Canale 5, sui social c'è chi l'ha paragonata a Zeudi sostenendo che potrebbe fare un percorso molto simile all'interno della casa.

"Gli autori puntano al pubblico saffico e internazionale. Le Zeudiners resteranno imbattibili, o Barbara le metterà in difficoltà?", si è chiesta un'utente di X che è convinta che tra le due giovani ci sarebbero parecchi punti in comune.

La presa di posizione delle Zeudiners

Da quando sui social si è cominciato a parlare di Barbara come la "nuova Zeudi" del GF, le fan di quest'ultima si sono esposte per prendere le distanze da questo paragone un po' azzardato.

"Non avete capito proprio niente delle Zeudiners", "Lei come Zeudi? Per carità", "Zero assoluto", "Lasciate stare", "Per noi Zeudi è una di famiglia, c'è un legame profondo", "Non tradiremmo mai lei per un'altra", "Non siamo un fandom da reality, quando lo capirete sarà troppo tardi", "Nessuno sarà mai come lei, mettetevelo in testa", si legge su X in queste ore.

Il percorso dopo il Grande Fratello

Zeudi ha partecipato al Grande Fratello più di un anno fa, ma sui social c'è ancora chi la accosta al reality e alle dinamiche che ha creato all'interno della casa.

Chi ha seguito la giovane dopo il programma, però, saprà che non ha mai sfruttato quell'esperienza o i legami che ha instaurato lì per farsi strada: il successo di Di Palma, infatti, è merito del suo impegno e dell'affetto che la sua community le ha dimostrato e continua a dimostrarle sui social e non solo.