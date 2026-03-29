Da alcune ore sui social non si sta parlando d'altro che della notizia che Zeudi Di Palma ha dato tramite il suo profilo Instagram: l'ex Miss Italia si è fidanzata con Scarlett Plott, una bellissima modella di 31 anni. Sono migliaia i messaggi d'affetto che la giovane ha ricevuto sia dai suoi fan che dalle persone che la vivono tutti i giorni: la mamma Maria Rosaria ha augurato il meglio alla coppia, invece Shaila Gatta ha gioito per la felicità dell'amica.

L'annuncio di Zeudi che emoziona tutti

La notizia del fidanzamento di Zeudi con la modella Scarlett è arrivata un po' a sorpresa, ma ha colpito tutte le persone che vogliono bene alla ragazza.

Sotto al post con il quale Di Palma ha ufficializzato la sua relazione, infatti, si possono trovare sia i commenti di chi fa parte della sua community che quelli di chi la vive nel quotidiano.

Tra le prime a congratularsi con la 24enne è stata mamma Maria Rosaria, che su Instagram ha repostato le foto della coppia e ha scritto: "Tantissimi auguri, viva l'amore".

Anche Shaila ha dedicato dolci parole all'amica: "Finalmente hai aperto il tuo cuoricino. Sono felice per te, brava piccola, Ama, vivi e non pensare a nessuno".

Shaila: Finallyyyyyyy you’ve opened your little heart. I’m happy for you, I remember our conversations a few months ago about love. Good girl, sweetheart… love, live, and don’t think about anyone else.



🤧🤧🤧 pic.twitter.com/WswwWURPFl — Korslayage (@Korslayage) March 28, 2026

La gioia della community

Ovviamente l'annuncio di Zeudi ha reso felici tutte le persone che da oltre un anno la seguono sui social e sanno quanto ci ha messo a riaprire il suo cuore.

"Sono troppo contento per lei", "Merita di essere felice", "Per me è come se avesse trovato l'amore la figlia che non ho mai avuto", "Ho il cuore a tremila", "Vederla serena e raggiante non ha prezzo", "Ho le lacrime", "Questo è uno schiaffo morale anche a chi ha dubitato del suo interesse per le donne", "Brava Zeudi, vivi come ti pare", "Se lei è felice, lo sono anche io", si legge su X in queste ore.

I primi contenuti di coppia sui social

Dopo aver ufficializzato la sua storia d'amore con Scarlett, Zeudi ha cominciato a pubblicare qualche contenuto della loro quotidianità.

Oggi, 29 marzo, Di Palma ha postato uno scatto della fidanzata alla guida e tra i suoi sostenitori c'è chi è felicissimo di sapere che finalmente si sente libera di usare i social come una ragazza qualunque della sua età che è innamorata.