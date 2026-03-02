Sono tante le cose che ha raccontato Zeudi Di Palma nell'ultima live che ha fatto su Twitch, ma a colpire i fan è stato il retroscena su cosa le chiedono le persone quando la incontrano casualmente per strada. La 24enne ha detto che quasi nessuno la riconoscerebbe per la sua avventura al Grande Fratello, anzi la maggior parte dei fan le farebbero complimenti per il successo che ha sui social e per aver vinto Miss Italia nel 2021.

Le confidenze di Zeudi in diretta

A quasi un anno dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, Zeudi viene ancora interpellata su come è cambiata la sua vita dopo quest'esperienza.

Ad un fan che le ha chiesto come si chiamavano i suoi fan prima dell'avventura nel reality, la 24enne ha risposto svelando un retroscena piuttosto sorprendente.

"Non avevo un fandom, diciamo che le persone apprezzavano quello che facevo. Adesso, però, la gente non mi ferma per il GF. Mi fermano per Miss Italia o perché faccio l'influencer. Questa cosa è strana perché la grande svolta l'ho avuta proprio dopo il programma", ha raccontato la giovane in live su Twitch.

Perché pubblica pochi contenuti sui social

Sempre in live Zeudi ha spiegato perché posta raramente sui social o perché a volte cancella le storie che carica su Instagram.

"Sono limitata dai contratti. Non posso pubblicare quello che voglio e questa cosa mi irrita", ha confidato la giovane prima di anticipare che presto potrebbero cambiare alcune cose nel modo di usare tutti i suoi account.

Probabilmente solo su Twitch la ragazza è libera di dire e fare quello che vuole, e anche per questa ragione quasi ogni sera fa una diretta per chiacchierare con la sua numerosissima community.

L'esperienza a Sanremo

Nel weekend Zeudi è rientrata a Napoli dopo aver trascorso diversi giorni a Sanremo.

La scorsa settimana l'ex Miss Italia è stata intervistata in radio, ha partecipato a molti eventi e ha assistito alla terza puntata del Festival dalla platea del teatro Ariston.

Di Palma ha descritto quest'esperienza come "bella, intensa e faticosa", soprattutto perché per arrivare nella città dei fiori ha dovuto affrontare un viaggio lunghissimo in condizioni di salute precarie.