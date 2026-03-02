In una live che ha fatto di recente su Twitch, Zeudi Di Palma si è lasciata andare a confidenze inedite e a tratti spiazzanti. A chi le ha chiesto se le piace lavorare sui social, infatti, la giovane ha risposto che le piacerebbe essere più libera di pubblicare quello che vuole sui suoi profili, una cosa che ora non può fare perché ha diversi contratti lavorativi che la limitano molto.

La confidenza di Zeudi che spiazza

L'altro giorno Zeudi era in vena di chiacchiere e su Twitch ha risposto a domande su svariati argomenti, da quelle sull'esperienza a Sanremo a quelle su come è cambiato il suo modo di usare i social dopo il Grande Fratello.

"Dopo Miss Italia ero molto attiva, pubblicavo più storie di adesso. Attualmente sono limitata da vari contratti ed è per questo se sono poco presente. La verità è che non posso postare quello che voglio e ciò mi irrita, infatti sto pensando di mollare qualche contratto", ha dichiarato Di Palma in live.

Sempre in merito ai pochi contenuti che condivide su Instagram e su TikTok, la 24enne ha aggiunto: "A volte posto storie e poi le cancello perché mi viene detto di cancellarle. Non ho il permesso di rispondere a certe domande, quindi questo lavoro da un lato è limitante".

Chat: Zeze, did you think about becoming an influencer before GF, or did it happen because of your fanbase after the show? Do you have goals as an influencer?



“Anyway, in my own way I already had a base from Miss Italia, so I was already pretty active on social media. Actually,… pic.twitter.com/EgNEWoTLFi — Korslayage (@Korslayage) March 1, 2026

Le spiegazioni alla community

Tra i fan di Zeudi c'è chi vorrebbe vedere qualcosa di diverso sui suoi profili social, o meglio non solo contenuti di lavoro preregistrati e confezionati ad arte per promuovere un prodotto o un brand.

La 24enne, però, ha spiegato che attualmente non può usare liberamente i suoi account e questo la infastidisce al punto che sta pensando di cambiare qualcosa con l'aiuto dell'agenzia che la sta seguendo da un po' e della quale è contentissima.

Il boom dopo il Grande Fratello

La partecipazione al Grande Fratello ha sicuramente permesso a Zeudi di aumentare in modo esponenziale il numero dei suoi fan.

La ragazza, però, è stata brava a creare un rapporto solido con le persone che fanno parte della sua community, le stesse che continuano a seguirla e a supportarla anche a distanza di un anno dalla fine del programma che l'ha resa popolare.

Attualmente Di Palma non è solo un'influencer, ma anche una modella, una testimonial di successo e una vera e propria "star" di Twitch.