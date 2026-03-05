L'altra sera Zeudi Di Palma ha svelato che è diventata testimonial di Intimissimi, un brand popolarissimo che sceglie solo le migliori modelle e influencer per essere rappresentato in Italia e nel mondo. La foto della 24enne con addosso un capo della nuova collezione, inoltre, è stata pubblicata sul profilo seguito da 4,3 milioni di utenti e questo ha riempito di orgoglio tutta la sua community.

Il nuovo progetto di Zeudi

Il successo di Zeudi non passa solo da Twitch, e chi la segue da più di un anno lo sa bene.

Poche ore fa, ad esempio, la ragazza ha pubblicato uno spot che ha registrato per un famoso brand di intimo e ha invitato i suoi followers a dare un'occhiata alla nuova collezione.

I fan sono rimasti colpiti dalla bellezza e dal carisma di Di Palma, ma anche dal fatto che una sua foto è stata postata su un account seguito da 4,3 milioni di utenti.

In questi mesi la 24enne ha collaborato con diversi marchi molto importanti, e ogni volta è riuscita ad essere credibile e all'altezza della situazione.

I complimenti dei fan

Questo nuovo traguardo ha reso orgogliose tutte le persone che fanno parte della community di Zeudi, le stesse che hanno deciso di esporsi per complimentarsi con lei sui social.

"Sono così fiera di lei", "Vola sempre più in alto", "Non ha bisogno di niente e nessuno, solo di sé stessa", "Sempre più convinta di aver scelto la persona giusta da seguire", "La sua foto su un profilo da più di 4 milioni di followers, assurdo", "Non ci sono limiti per la nostra regina", "Un sogno", "Troppo bella", "Perfetta", "Hanno scelto la testimonial giusta", si legge su X in queste ore.

Il rapporto diretto con la community

Di recente Zeudi si è aperta con i suoi fan e ha spiegato perché è poco attiva sui social, o meglio perché il 90% dei contenuti che pubblica su Instagram e su TikTok sono di lavoro.

"Sono limitata da vari contratti. Questo significa che non posso postare quello che voglio, anzi a volte metto una storia e mi dicono di cancellarla. Tutto ciò mi irrita, infatti sto pensando di fare qualche cambiamento per poter avere un rapporto più diretto con voi non solo su Twitch", ha raccontato la giovane nel corso di una live che ha fatto l'altro giorno.