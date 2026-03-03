Il 2 marzo scorso Zeudi Di Palma è rimasta senza parole quando ha scoperto di aver superato i 71.000 abbonati attivi su Twitch. Come hanno sottolineato diversi fan, la 24enne è stata la prima italiana a raggiungere un risultato così importante (quindi si tratta di un vero e proprio record) ed è soprattutto merito loro se è riuscita a raggiungerlo.

La reazione di Zeudi al record

Prima di affrontare una nuova giornata di lavoro a Milano, Zeudi si è dedicata alla sua community per diverse ore.

In live la giovane ha cucinato un dolce (che non è venuto come avrebbe voluto) e poi ha chiacchierato con le persone che erano collegate con il suo account.

Ad un certo punto, però, Di Palma ha sgranato gli occhi perché si è accorta di aver raggiunto un vero e proprio record.

Grazie al supporto dei suoi tantissimi fan, l'ex Miss Italia ha superato i 71.000 abbonati (sulla piattaforma si chiamano "subs") ed è stata la prima italiana a riuscirci.

"No, ragazzi. Ma com'è possibile? Follia", è stato il commento a caldo di Zeudi per questo risultato.

zeudiners and zeudi just broke the italian record for subs. we’re at 71.000 subs. and it’s even crazier when you realize we only started this journey a few months ago 🔥



WE ARE UNSTOPPABLE. AND SOON WE’RE TAKING THE #1 SPOT WORLDWIDE 🙂‍↕️🙂‍↕️🙂‍↕️ pic.twitter.com/BagrOFkBnJ — rachele (@rachele_caps) March 2, 2026

L'orgoglio della community

Zeudi ha voluto condividere questo nuovo traguardo con tutte le persone che fanno parte della sua community, anche perché è soprattutto grazie al loro supporto che lo ha raggiunto in pochissimo tempo.

"Ha battuto il record italiano di abbonati su Twitch, che orgoglio", "Folle se si pensa che questo viaggio è iniziato solo pochi mesi fa", "Siamo inarrestabili", "Evviva le Zeudiners", "Presto conquisteremo il primo posto nel mondo", "Che felicità", "Orgogliosa di lei e di noi", "Non ci fermeremo qui", "Avanti così", "Il primo posto è sempre più vicino", "Nulla è impossibile per le Zeudiners", "Incredibile quanto è amata Zeudi", si legge su X in queste ore.

Nuovi impegni di lavoro a Milano

Prima di chiudere la live, l'altra sera Zeudi ha anticipato ai fan che molto probabilmente si assenterà da Twitch per uno o due giorni perché sarà impegnata a Milano.

"Vorrei fare una diretta in treno, ma non c'è segnale.

Arriverò lì a mezzanotte e dovrà svegliarmi alle otto, quindi credo che la live di domani non si farà", ha detto Di Palma prima di dare la buonanotte a tutte le persone che quotidianamente la seguono e la supportando sul web.