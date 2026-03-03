Il 2 marzo scorso Zeudi Di Palma è rimasta senza parole quando ha scoperto di aver superato i 71.000 abbonati attivi su Twitch. Come hanno sottolineato diversi fan, la 24enne è stata la prima italiana a raggiungere un risultato così importante (quindi si tratta di un vero e proprio record) ed è soprattutto merito loro se è riuscita a raggiungerlo.

La reazione di Zeudi al record

Prima di affrontare una nuova giornata di lavoro a Milano, Zeudi si è dedicata alla sua community per diverse ore.

In live la giovane ha cucinato un dolce (che non è venuto come avrebbe voluto) e poi ha chiacchierato con le persone che erano collegate con il suo account.

Ad un certo punto, però, Di Palma ha sgranato gli occhi perché si è accorta di aver raggiunto un vero e proprio record.

Grazie al supporto dei suoi tantissimi fan, l'ex Miss Italia ha superato i 71.000 abbonati (sulla piattaforma si chiamano "subs") ed è stata la prima italiana a riuscirci.

"No, ragazzi. Ma com'è possibile? Follia", è stato il commento a caldo di Zeudi per questo risultato.

L'orgoglio della community

Zeudi ha voluto condividere questo nuovo traguardo con tutte le persone che fanno parte della sua community, anche perché è soprattutto grazie al loro supporto che lo ha raggiunto in pochissimo tempo.

"Ha battuto il record italiano di abbonati su Twitch, che orgoglio", "Folle se si pensa che questo viaggio è iniziato solo pochi mesi fa", "Siamo inarrestabili", "Evviva le Zeudiners", "Presto conquisteremo il primo posto nel mondo", "Che felicità", "Orgogliosa di lei e di noi", "Non ci fermeremo qui", "Avanti così", "Il primo posto è sempre più vicino", "Nulla è impossibile per le Zeudiners", "Incredibile quanto è amata Zeudi", si legge su X in queste ore.

Nuovi impegni di lavoro a Milano

Prima di chiudere la live, l'altra sera Zeudi ha anticipato ai fan che molto probabilmente si assenterà da Twitch per uno o due giorni perché sarà impegnata a Milano.

"Vorrei fare una diretta in treno, ma non c'è segnale.

Arriverò lì a mezzanotte e dovrà svegliarmi alle otto, quindi credo che la live di domani non si farà", ha detto Di Palma prima di dare la buonanotte a tutte le persone che quotidianamente la seguono e la supportando sul web.
