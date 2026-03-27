Nella community di Zeudi Di Palma c'è fermento e non per qualcosa che la ragazza ha detto o fatto. Un paio di giorni fa l'ex Miss Italia ha comunicato ai fan che si sarebbe presa una pausa dai social, o meglio che si sarebbe fatta viva solo per adempiere agli obblighi contrattuali che ha con alcuni brand. Sul web si vocifera che la giovane sarebbe in vacanza in una città top secret, per questo starebbe evitando di farsi vedere.

La richiesta di Zeudi al suo fandom

"In questi giorni sarò assente sui social, ma voi non abbandonatemi mai. Mi raccontando, io vi vedo", ha detto Zeudi al termine di una live che ha fatto su Twitch circa 48 ore fa.

Z "Non abbandonatemi mai, mi raccomando. Vi vedo".

Qui scatta la vedovanza dopo un giorno 🙍 pic.twitter.com/JNolgooJge — Zoe (@Zoe3100) March 26, 2026

L'ex Miss Italia non ha dato particolari spiegazioni sulla pausa che ha deciso di prendersi, ma molti suoi sostenitori sostengono che non si tratterebbe di lavoro.

Stando a quello che si legge sul web ultimamente, la 24enne sarebbe in vacanza da qualche parte (c'è chi dice Londra, ma sono solo supposizioni) e non avrebbe nessuna intenzione di condividere la propria privacy con chi ha segue sui social.

La breve apparizione su Instagram

Oggi, 27 marzo, Zeudi è riapparsa su Instagram con un breve video nel quale ha sponsorizzato un brand con il quale ha cominciato a collaborare da poco.

Come hanno notato alcuni attenti fa, Di Palma sarebbe stata ben attenta a non inquadrare il posto dove si trovava quando ha registrato il filmato, come a non voler dare indizi a chi vorrebbe sapere tutto della sua vita.

In un'intervista che ha rilasciato qualche mese fa, infatti, la 24enne ha detto chiaramente che non ama condividere il suo privato e non lo farà solo perché è un personaggio pubblico: "La privacy è privacy, io non devo ostentare solo perché lavoro sui social".

Ad aprile il ritorno in televisione

Nell'ultimo periodo Zeudi ha lavorato su diversi progetti e probabilmente anche per questo ha deciso di concedersi una piccola pausa lontano da occhi indiscreti.

I sostenitori della 24enne, però, non devono disperare: a breve, infatti, andrà in onda l'intervista che Di Palma ha rilasciato a Francesca Fagnani per la nuova edizione di Belve.

Il programma inizierà il 7 aprile e tra non molto si saprà la data in cui sarà trasmessa l'ospitata dell'ex Miss Italia.