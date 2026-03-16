Dopo qualche giorno d'assenza, Zeudi Di Palma è tornata con una sorpresa che ha reso felici tutte le persone la supportano. Nel pomeriggio di domenica 15 marzo, infatti, l'ex Miss Italia ha fatto una live improvvisata su Twitch: mentre passeggiava con la famiglia per le strade di Napoli, la giovane ha anche incontrato alcuni fan che l'hanno riempita di complimenti.

Il gesto di Zeudi che conquista

La scorsa settimana Zeudi è stata poco presente sui social per motivi di lavoro, ma ha saputo trovare un modo per farsi "perdonare" da chi ha sentito la sua mancanza.

Dopo pranzo, infatti, la ragazza ha avviato una live a sorpresa su Twitch e per un po' ha condiviso con la sua community chiacchiere, incontri e paesaggi mozzafiato.

Anche se era con la sua famiglia, Di Palma ha scelto di collegarsi con i fan per mostrargli le bellezze di Napoli e come affronta una "giornata off".

Questo gesto della 24enne ha conquistato tutti perché è stato fatto senza preavviso e solo per il gusto di coinvolgere chi la supporta nella sua quotidianità.

zeudi randomly meeting some fans in naples pic.twitter.com/qFR2TmxCpi — rachele (@rachele_caps) March 15, 2026

La reazione dei fan

La live che Zeudi ha fatto domenica scorsa su Twitch è piaciuta a tutti, anzi c'è chi le ha già chiesto di replicarla il prima possibile.

"Lei che incontra gente a caso mentre è in diretta, ho amato tutto", "Era così felice di farci vedere Napoli", "Grazie per tutto questo", "Ho amato questa live", "Lei è amatissima a Napoli, che bello", "Zeudi è davvero la principessa del popolo", "Questa novità ci è piaciuta", "Che bello", "Beato chi l'ha incontrata", "Per me è stata la live più bella in assoluto", "La spontaneità è la sua forza", "Senza preavviso, solo lei e Napoli", "La bellezza della semplicità", "Questo è il suo lato che amo di più", "Era così allegra", si legge su X in queste ore.

I progetti oltre i social

Quando Zeudi non fa live su Twitch è perché è molto impegnata, e la scorsa settimana sono stati diversi i progetti ai quali ha lavorato.

Dopo aver posato per uno shooting che ha conquistato tutta la sua community, Di Palma è stata ospite di un evento di moda a Milano e anche lì ha sfoggiato un look che ha fatto breccia nel cuore dei fan.

Terminati gli impegni, la 24enne è tornata a Napoli e ha trascorso il weekend con il fratello e altri componenti della sua famiglia.