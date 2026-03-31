Pochi giorni fa Zeudi Di Palma ha ufficializzato la sua storia con Scarlett Plott, ma sui social sembra già tutti pazzi di loro. La live che la 24enne ha fatto l'altra sera su Twitch, ad esempio, è stata un successo: da soli 20 minuti di diretta, i fan sono riusciti ad estrapolare moltissime clip delle Zarlet che sono diventate virali in poco tempo. Il fidanzamento, inoltre, ha regalato sia all'ex Miss Italia che alla modella inglese un notevole aumento di followers su TikTok e non solo.

Le presentazioni in diretta

Non è passata neppure una settimana da quando Zeudi è uscita allo scoperto con Scarlett, la sua nuova fidanzata.

Dopo una serie di foto e video postati su Instagram, il 30 marzo Di Palma ha deciso di fare la prima live su Twitch in compagnia della ragazza che le ha rubato il cuore.

Per circa 20 minuti, dunque, quelle che in rete sono state ribattezzate le Zarlet hanno chiacchierato con chi era collegato, si sono scambiate tenerezze e hanno scherzato sull'inglese non proprio eccellente dell'ex Miss Italia.

A seguire questa diretta sono stati in migliaia e, anche se non è durata tanto, sui social sono andate virali tantissime clip che i fan hanno realizzato sulla coppia.

La complicità tra Zeudi e Scarlett conquista

Zeudi e Scarlett sono sicuramente una delle coppie del momento, e a provarlo sarebbe anche il consistente aumento di followers che hanno avuto i profili di entrambe.

L'account di TikTok dell'ex Miss Italia è salito a 172.000 follower proprio dopo la live su Twitch dell'altra sera, ma anche l'Instagram della modella inglese è cresciuto molto negli ultimi giorni.

La community di Di Palma, d'altronde, è molto numerosa ed è normale che l'attenzione di tutti ora sia sulla prima relazione che la giovane ha ufficializzato dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Il parere della community

I fan di Zeudi sono felici nel vederla felice e sui social si possono trovare i commenti di tanti di loro che aspettavano un momento così da più di un anno.

"Ma vi rendente conto di quello che sta succedendo?", "Io sono ancora incredula"; "Da 20 minuti di live abbiamo tirato fiori centinaia di clip bellissime, siamo assurdi", "Forse stiamo sognando?", "Sono belle e meritano anche più di questo", "Che favola", si legge sul web in queste ore.