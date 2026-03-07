Sui social si continua a parlare della collaborazione che Zeudi Di Palma ha fatto con Intimissimi, in particolare dello spot che è stato girato per lanciare un nuovo capo della collezione. I fan della ragazza non si stanno risparmiando in complimenti ed elogi alla sua bellezza naturale, ma anche Shaila Gatta ha voluto far sentire il suo supporto apprezzando il post che la giovane ha pubblicato su Instagram e che ha superato i 100.000 like.

Il successo del nuovo progetto di Zeudi

La collaborazione tra Zeudi e un brand di intimo ha riscosso molto successo, infatti se ne sta parlando da giorni su tutti i social.

Bellezza, sensualità ed eleganza sono i termini più gettonati tra i fan che hanno commentato le foto e i video della campagna e tutti sembrano concordare sul fatto che Di Palma sarebbe la testimonial perfetta per questo progetto.

"Ce l'ha nel DNA, è nata per fare questo. In ogni scatto è bella e credibile", ha scritto un'utente su X raccogliendo molti consensi da chi fa parte della community dell'ex Miss Italia.

L'amicizia con Shaila fuori dalla casa del Grande Fratello

Tra le oltre 100.000 persone che hanno apprezzato il post che Zeudi ha dedicato a questo nuovo progetto, c'è anche Shaila.

Il legame tra le due ragazze si è consolidato fuori dalla casa del Grande Fratello, e una prova di ciò sono i gesti che fanno per sostenersi anche a distanza.

"Lei è l'unica ex concorrente che sento ancora, le voglio bene", ha detto la ballerina in una diretta che ha fatto di recente su TikTok.

Il dolce regalo della community

Poche ore fa Zeudi ci ha tenuto a ringraziare le sue Zeudiners, in particolare chi le ha fatto recapitare un dolcissimo regalo.

Su X, infatti, la ragazza ha pubblicato la foto delle caramelle gommose che le sue fan le hanno mandato sapendo che ne va ghiotta.

"Siete speciali, grazie", ha scritto Di Palma.

L'affetto della community per l'ex Miss Italia è sempre più forte e la dimostrazione arriva anche dai risultati che le stanno facendo ottenere su tutte le piattaforme: i post su Instagram e i video su TikTok raggiungono milioni di visualizzazioni, invece le live su Twitch sono seguitissime anche se spesso vengono fatte in tarda serata.