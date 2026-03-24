Nell'ultimo periodo Zeudi Di Palma è stata poco attiva su Twitch, ma questo non ha impedito ai suoi fan di farle raggiungere un altro importante traguardo. Nonostante le poche dirette che ha fatto in queste settimane a causa di altri impegni di lavoro, la 24enne è tornata al primo posto nella classifica italiana degli streamer con il maggior numero di nuovi subs.

Continua il boom di Zeudi sui social

Ultimamente Zeudi ha lavorato a diversi progetti, e la maggior parte di essi non riguardano la sua attività su Twitch.

Se in passato faceva quasi una diretta al giorno, in questo periodo Di Palma è stata meno presente proprio a causa di impegni che spesso l'hanno portata lontana da casa.

L'altra sera, però, la 24enne ha trovato un po' di tempo per chiacchierare con i suoi fan e questo le è bastato per ritornare al primo posto nella classifica italiana degli streamer con più nuovi subs sulla piattaforma.

Considerando le poche live che ha fatto nelle ultime settimane, questo per Zeudi è un traguardo importantissimo e che le conferma che da parte della sua community ha un supporto costante.

WE’RE BACK TO #1 IN ITALY ❤️



i just wanted to thank you girls because even if it might look like something small.. it’s actually HUGE. especially considering how much zeudi has been working on other projects this month



and if in the past or in the future there are days without… pic.twitter.com/G68B1GSUZJ — rachele (@rachele_caps) March 24, 2026

La soddisfazione della community

Il ritorno di Zeudi in cima alla classifica di Twitch Italia ha reso felici tutte le persone che la sostengono da tempo sui social e non solo.

"Bravi tutti", "Questa può sembrare una cosa piccola, invece è enorme se pensate quanto Zeudi è stata impegnata nell'ultimo mese", "Tra noi è uno scambio d'amore che non si ferma se per qualche giorno non fa live", "Complimenti a tutti", "Lei cerca di esserci anche quando ha tanto da fare", "Abbiamo un legame unico che va coltivato ogni giorno", "Lei è speciale", "Si merita tutto", si legge su X in queste ore.

Il ritorno in tv ad aprile

Un'altra bella notizia che è arrivata in questi giorni, è che tra qualche settimana Zeudi tornerà in televisione.

L'ex Miss Italia, infatti, figura nell'elenco degli ospiti della nuova edizione di Belve, in partenza il 7 aprile su Rai 2.

Prossimamente si saprà il giorno esatto in cui andrà in onda l'intervista che la giovane modella ha rilasciato a Francesca Fagnani, una conduttrice che stima da sempre e che l'ha voluta nel suo programma di grande successo.