Nelle ultime ore nella community di Zeudi Di Palma sta impazzando un'indiscrezione diffusa da L'Espresso: l'ex Miss Italia avrebbe già registrato un'intervista con Francesca Fagnani per la nuova edizione di Belve. Al momento non si sa nient'altro di quest'ospitata che segnerebbe il ritorno della giovane in tv dopo un anno, se non che il programma debutterà su Rai 2 da martedì 7 aprile in prima serata.

L'ospitata ad un anno dalla fine del Grande Fratello

Questa settimana Zeudi è stata molto assente sui social: nell'ultima live che ha fatto su Twitch, infatti, la ragazza aveva anticipato che sarebbe sparita per alcuni giorni per motivi di lavoro e così è stato.

Dal 21 marzo scorso, inoltre, sul web sta circolando un'informazione che ha creato scompiglio nella community di Di Palma.

"Tra gli ospiti della nuova edizione di Belve c'è anche Zeudi, ex Miss Italia, che ha già registrato l'intervista e si confronterà con lo stile tagliente di Francesca Fagnani", si legge in rete nelle ultime ore.

"a Belve nuove interviste che manterranno il tono diretto e incalzante che ha reso il programma un punto di riferimento nel panorama televisivo. Tra le ospiti già registrate anche Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, che si confronterà con lo stile tagliente di Fagnani."❤️#zeudiners pic.twitter.com/JtAO3CA1uH — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) March 21, 2026

La reazione dei fan di Zeudi

Stando a quello che si dice sul web, Zeudi dovrebbe essere tra gli ospiti dell'edizione di Belve in partenza il 7 aprile su Rai 2.

"Sono sicura che gli ascolti non mancheranno, c'è troppa gente curiosa", "Sono contenta", "Non vedo l'ora", "Capiamo bene cosa sta succedendo", "Finalmente ha incontrato la sua crush Francesca Fagnani", "Troppo felice per lei", "Interessante", "Dove si può vedere all'estero?", "Quindi a breve sbarcherà in Rai, benissimo", "Sono orgogliosa", "Traguardo incredibile", si legge su X in questi giorni.

La conferma indiretta della mamma

A distanza di qualche ora dalla diffusione della notizia che Zeudi dovrebbe essere tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, sua madre sembra averla confermata con una chiara mossa sui social.

La signora Maria Rosaria, infatti, ha messo "mi piace" alla storia che una fanpage ha dedicato all'intervista che sua figlia dovrebbe aver rilasciato a Francesca Fagnani, e in tanti hanno interpretato questo gesto come una conferma indiretta del tutto.

Ovviamente l'ex Miss Italia non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma probabilmente si sbilancerà a ridosso dell'inizio del programma su Rai 2.