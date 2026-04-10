Achille Lauro ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo di giudice a X Factor, confermando che non farà parte della prossima stagione del talent show. L'artista ha comunicato la notizia via social: dopo due anni intensi e ricchi di soddisfazioni, la sua avventura nel programma si conclude. Lauro ha sottolineato di trovarsi in un momento particolarmente positivo, tra un importante tour negli stadi e il grande affetto del pubblico, spingendolo a dedicarsi completamente alla musica.

"La musica è la mia casa": le motivazioni dell'addio

Nel suo annuncio, Achille Lauro ha espresso profonda gratitudine verso la squadra di X Factor e i colleghi incontrati durante il percorso, ricordando i momenti vissuti come un'esperienza significativa.

Il cantante ha dichiarato di voler dedicare tutte le sue energie a chi lo ha sempre sostenuto e alla sua passione per la musica, sua vera casa. Lauro ha raccontato di scrivere canzoni fin da piccolo e di aver sempre sognato di vivere di musica, sentendo la necessità di dare tutto se stesso a questo sogno e al suo pubblico.

Ringraziamenti e uno spiraglio per il futuro

L'artista ha rivolto un lungo elenco di ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato con lui nel programma, dai colleghi giudici al team di produzione, sottolineando il valore umano e professionale dell'esperienza. Pur confermando la sua uscita da X Factor, Achille Lauro ha lasciato uno spiraglio aperto per il futuro, citando una celebre frase di Califano: "Non escludo il ritorno".

Questo suggerisce che, pur dedicandosi ora ad altri progetti, non esclude un futuro ritorno nel talent.

Il profilo di Achille Lauro

Achille Lauro, nome d'arte di Lauro De Marinis, è un cantautore e produttore discografico italiano. È noto per il suo stile eclettico e le numerose partecipazioni a eventi musicali di rilievo. Negli ultimi anni ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano e internazionale, distinguendosi anche per le sue performance televisive e la presenza in programmi come X Factor e il Festival di Sanremo.