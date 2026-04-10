Achille Lauro ha ufficialmente annunciato la sua uscita dal cast di X Factor, il celebre talent show di Sky, dove ha ricoperto il ruolo di giudice per due edizioni consecutive. La notizia è stata diffusa il 10 aprile 2026 attraverso i suoi canali social, segnando la conclusione di un percorso iniziato nel 2024. Il cantante ha descritto la sua esperienza nel programma come “due anni bellissimi”, esprimendo gratitudine ai fan e alla produzione per il sostegno e la fiducia ricevuti. Lauro ha dichiarato: “Sono stati due anni bellissimi, ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e mi hanno dato questa possibilità”.

Nel suo messaggio di commiato, ha voluto rivolgere un pensiero speciale ai giovani aspiranti artisti, esortandoli: “Andate oltre le mode, cercate di essere sempre voi stessi”.

L’esperienza di Achille Lauro a X Factor è stata caratterizzata da un percorso personale e artistico di grande intensità. Il suo stile eclettico e la sua personalità inconfondibile hanno arricchito il programma, contribuendo a diversificare le proposte musicali e a mettere in risalto l’importanza dell’originalità nel panorama musicale italiano. L’annuncio della sua partenza apre ora la strada alla formazione di una nuova giuria per la prossima edizione del talent show targato Sky, che ogni anno si impegna a selezionare e lanciare giovani talenti emergenti.

Al momento, non sono state rilasciate informazioni riguardo ai possibili sostituti del giudice uscente.

L'impronta di Achille Lauro su X Factor

Nelle due edizioni in cui ha partecipato come giudice, Achille Lauro ha rappresentato una delle figure più innovative e incisive della trasmissione. La sua presenza scenica magnetica e le sue scelte musicali, spesso audaci e inedite, hanno contribuito a dare visibilità a generi e sonorità meno esplorate nelle precedenti stagioni del programma. Il ruolo di giudice ha offerto all’artista l’opportunità di interagire direttamente con i giovani talenti, fornendo loro preziosi consigli e stimoli per la crescita artistica. Le sue parole di commiato, che sottolineano il coraggio di essere autentici e di non conformarsi alle mode, riassumono perfettamente la filosofia artistica che ha contraddistinto anche il suo percorso discografico al di fuori del contesto televisivo.

X Factor: il format e la prossima stagione

X Factor si conferma come uno dei talent show musicali più longevi e seguiti in Italia, trasmesso su Sky Uno e disponibile anche su Now TV. Il format, originariamente ideato nel Regno Unito, ha lanciato numerosi artisti italiani di successo e continua a rappresentare una delle principali vetrine per la musica emergente nel paese. Ogni anno, la trasmissione attira migliaia di aspiranti concorrenti da tutta la penisola, che partecipano a rigorose audizioni per accedere al celebre live show. La produzione del programma, curata da Fremantle Italia per Sky, costituisce uno degli appuntamenti musicali di punta del palinsesto televisivo italiano. Nel corso delle sue edizioni, la giuria è stata sempre composta da nomi di spicco della scena musicale nazionale e internazionale, garantendo un alto livello di competenza e spettacolo.