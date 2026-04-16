Mercoledì 15 aprile su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, programma condotto da Stefano De Martino. La regione sorteggiata è stata il Molise, con Michele che nella presentazione ha detto di essere un meccanico in cerca di lavoro. A tre pacchi dalla fine il dottore ha offerto al concorrente 75.000 euro, ma sono stati rifiutati. Dunque sui social il concorrente è finito al centro di una polemica.

Affari Tuoi: cos'è successo durante la partita di Michele

Michele del Molise è stato sorteggiato per giocare nella serata di ieri 15 aprile.

Il concorrente di Affari Tuoi si è presentato dicendo che è un meccanico specializzato nella riparazione dei mezzi pesanti anche se preferisce le auto. A quel punto Michele ha lanciato un appello: "Cercherei lavoro in Molise". Prima di cominciare la partita col pacco 10, il giocatore ha rivelato che se avesse vinto qualcosa avrebbe donato un quarto dei soldi in beneficienza. Al terzo pacco Michele ha trovato Gennarino il cui valore era di 6.000 euro. La partita si è messa subito sul binario giusto, poiché a tre pacchi dalla fine il molisano aveva 100 euro, 100 mila euro e 300 mila euro. A quel punto il dottore ha offerto 75.000 euro che sommati ai 6.000 di Gennarino facevano 81.000 euro, ma Michele ha deciso di rifiutare l'offerta e andare avanti.

La partita si è conclusa con il concorrente che ha rifiutato tutte le offerte per poi scoprire che nel suo pacco aveva solamente 100 euro, quindi Michele è tornato a casa con 6.100 euro.

Numerose polemiche sul web

Su X, diversi utenti hanno commentato la partita di Michele ad Affari Tuoi: da un lato c'è chi ha definito il concorrente molto coraggioso, mentre dall'altro c'è chi lo ha criticato per la grande somma rifiutata.

Un utente ha scritto: "Un buon giocatore deve sapere quando è il momento di fermarsi". Un altro utente si è detto spiazzato dalla strategia del concorrente: "Dice di essere disoccupato, ma rifiuta 75.000 euro. Scherziamo?". A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: "Veramente intelligente rifiutare tutti quei soldi quando sei alla ricerca di un lavoro".

Tra gli utenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore di Michele del Molise: "Solo chi osa rischiare alla fine vince le somme più grandi". Infine c'è chi ha affermato: "Vabbè almeno l'offerta da 33.000 euro poteva accettarla visto che c'era la possibilità di vincere solo 100 euro".