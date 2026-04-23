Nella sesta puntata del serale di Amici ci sarebbe dovuta essere una doppia eliminazione, ma l'indecisione di Elena D'Amario ha portato al cambiamento di questa regola durante la registrazione. Le anticipazioni, infatti, svelano che i giudici si sono riuniti fuori dallo studio per provare a mettersi d'accordo su chi mandare via tra Angie e Alex, ma non ci sono riusciti e hanno chiesto ed ottenuto l'annullamento dell'eliminazione diretta dopo la prima manche.

La giuria di Amici stravolge il regolamento

La produzione di Amici aveva deciso che nella sesta puntata del serale ci sarebbe dovuta essere una doppia eliminazione, ma le cose non sono andate come previsto.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine della registrazione del 23 aprile, infatti, svelano che dopo la prima manche i giudici sono stati chiamati a mandare via uno tra Angie e Alex (titolari della squadra sconfitta).

Elena D'Amario non è riuscita a prendere una decisione e, dopo aver chiesto due esibizioni in più, è uscita dallo studio insieme ai colleghi.

Una volta rientrati, però, i componenti della commissione esterna hanno proposto di non eliminare nessuno e Maria De Filippi ha accettato.

Quella che sarebbe dovuta essere un'uscita definitiva, dunque, si è trasformata nel passaggio al ballottaggio dell'allievo meno apprezzato dalla giuria (il ballerino di latinoamericano).

Nella prima manche doveva esserci un eliminazione DEFINITIVA ma Elena non riusciva a decidere chi eliminare tra Alex ed Angie.



I giudici escono tutti fuori e al rientro chiedono di non eliminare nessuno.#Amici25



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I commenti dei fan sui social

L'anticipazione sull'annullamento di una delle due eliminazioni che erano previste nella sesta puntata del serale, ha lasciato molti fan senza parole.

"Ma che significa?", "Non mi sembra giusto", "Qui si cambiano le regole senza una logica", "Elena è indecisa e salta un'eliminazione? Che ingiustizia", "Ma questi giudici lo sanno fare il loro lavoro?", "Questa cosa non ha senso", "Che pagliacciata", si legge su X il 23 aprile.

Gli allievi a rischio eliminazione

Stando a quello che è emerso al termine delle riprese del 23 aprile, l'eliminato della sesta puntata del serale sarà uno tra Alex, Elena e Lorenzo.

Anche questa settimana, infatti, i protagonisti del ballottaggio sono stati i componenti di tre squadre diverse e il meno apprezzato dalla giuria dovrà abbandonare la scuola per sempre.