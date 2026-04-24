Da alcune ore sul web si sta parlando molto delle decisioni che i giudici di Amici hanno preso nell'ultima registrazione, in particolare degli allievi che hanno mandato allo spareggio. Stando a quello che si legge su Angolo delle notizie oggi, 24 aprile, i quattro componenti della commissione esterna avrebbero eliminato il ballerino Alex e, di conseguenza, avrebbero salvato i cantanti Elena e Lorenzo.

Le scelte della giuria di Amici

Nella registrazione della sesta puntata del serale di Amici ci sarebbe dovuta essere una doppia eliminazione, ma la forte indecisione di Elena D'Amario ha portato all'annullamento di quella che era prevista dopo la prima manche.

In linea con quello che è accaduto nelle ultime settimane, dunque, la giuria ha dovuto indicare tre allievi che si sono sfidati per l'unica esclusione della serata.

I titolari che hanno convinto meno nel corso della gara a squadra che c'è stata giovedì 23 aprile sono stati Alex, Elena e Lorenzo.

🔴 Ballottaggio finale tra Elena, Alex e Lorenzo 🔴#Amici25 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 23, 2026

Il rumor sul verdetto svelato in casetta

Come sempre il nome dell'eliminato non è stato svelato in studio, ma sul web sta circolando un rumor piuttosto insistente su come sarebbero andate le cose al termine della registrazione di giovedì.

Stando a quello che riporta Angolo delle notizie oggi, 24 aprile, a lasciare la scuola sarebbe stato Alex.

I quattro giudici avrebbero deciso di dare un'altra possibilità ai cantanti Elena e Lorenzo e, di conseguenza, avrebbero escluso dalla competizione di ballerino di latinoamericano (unico allievo rimasto a Veronica Peparini).

Le opinioni dei fan sui social

Nell'attesa di scoprire se l'eliminato della sesta puntata del serale è davvero Alex (si saprà con certezza sabato 25 aprile), i fan di Amici stanno continuando a fare teorie sul ballottaggio di questa settimana.

"Io non ci posso credere che Riccardo è ancora lì dentro", "Immagina mandare questi tre talenti allo spareggio e tenersi Riccardo", "Se esce uno tra Alex e Lorenzo faccio la pazza", "Uscirà Elena perché Veronica Peparini non può rimanere senza allievi per un mese", "Questi giudici sono incompetenti", "Va via Elena anche perché nella sua squadra c'è un altro cantante, Riccardo", "Scandaloso", "Non ci siamo", "Che circo", si legge su X.