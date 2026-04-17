L'eliminato della quinta puntata del serale di Amici è uno tra Lorenzo, Kiara e Riccardo, ovvero i tre allievi che sono finiti al ballottaggio nel corso della registrazione di giovedì 16 aprile. Il verdetto di questa sfida decisiva sarà svelato al termine dell'appuntamento in onda sabato sera su Canale 5, ma Amedeo Venza sostiene che a lasciare il programma dovrebbe essere uno dei due cantanti che sono allo spareggio.

I tre talenti in bilico

Chi è l'eliminato della quinta puntata del serale di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da giovedì scorso, ovvero da quando sono trapelati i nomi degli alunni che si sono sfidati al ballottaggio questa settimana.

I giudici hanno messo a rischio due cantanti e una ballerina, in particolare un titolare per ogni team del cast: Kiara della squadra Pettinelli-Emanuel, Lorenzo del gruppo Cuccarini-Peparini e Riccardo di Zerbi-Celentano.

I ragazzi hanno appreso il verdetto dello spareggio nella casetta dopo la registrazione, invece i telespettatori scopriranno tutto guardando il programma sabato 18 aprile.

L'indiscrezione sulla sfida da dentro o fuori

Come ogni settimana Amedeo Venza ha provato ad anticipare l'esito del ballottaggio condividendo con i suoi follower le voci che gli sarebbero arrivate dopo la fine dell'ultima registrazione di Amici.

Secondo l'esperto di gossip, dunque, l'eliminato della quinta puntata del serale dovrebbe essere uno tra Riccardo e Lorenzo; la giuria avrebbe deciso di dare un'altra possibilità a Kiara, che dunque sarebbe stata preferita ai due cantanti con i quali si è sfidata allo spareggio.

Le opinioni dei fan di Amici

L'indiscrezione di Venza sembra essere in netto contrasto con il sentiment generale sul ballottaggio di questa settimana.

"Uscirà Kiara", "Sono troppo prevedibili", "Non faranno mai uscire Riccardo, rassegniamoci", "Quest'eliminazione è così palese", "Riccardo è stato mandato allo spareggio solo perché era uno dei pochi a non averlo ancora fatto, ma non uscirà", "Riccardo piace a tutti i giudici, Kiara non ha chance", "Ciao Kiara, sei stata stupenda", "Uscirà Kiara, ingiustamente", "Purtroppo andrà via Kiara", si legge su X in queste ore.