Il daytime di Amici che è andato in onda il 7 aprile è stato interamente dedicato ai commenti degli allievi sulla terza puntata del serale, in particolare sulle prove più significative che hanno affrontato. A sorpresa Alessio ha contestato il suo insegnante Emanuel Lo definendo non equo il guanto di sfida che ha lanciato contro Nicola, e ha paragonato il suo comportamento a quello che avrebbe avuto la maestra Alessandra Celentano la settimana precedente.

L'analisi del titolare di Amici

A pochi giorni dalla registrazione della quarta puntata del serale di Amici, gli allievi hanno analizzato cos'è successo nell'appuntamento che è andato in onda sabato scorso.

Quando gli è stato chiesto di commentare la prova che lo ha visto contrapposto a Nicola nella terza ed ultima manche della serata, Alessio ha detto: "Il guanto hip hop contro di lui non era equo. Non si può chiedere ad un ballerino di classico di fare hip hop o uno stile simile".

Anche se educatamente, il titolare ha un po' contestato la decisione di Emanuel Lo di assegnare un assolo del suo genere ad un danzatore che non lo ha mai studiato, quindi è come se gli avesse detto che ha voluto vincere facile.

Il ragazzo ha paragonato questa mossa del suo docente a quella che ha fatto la maestra Celentano una settimana fa, quando ha chiesto a lui di preparare una coreografia di neoclassico.

Alessio e Nicola commentano così il guanto di sfida Hip Hop #Amici25 pic.twitter.com/nE6IXH1E6F — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 7, 2026

L'opinione dei fan sui social

L'analisi di Alessio è piaciuta alla maggior parte dei fan di Amici, soprattutto a chi non si aspettava che il ragazzo avrebbe contestato il lavoro del suo professore.

"La sua sensibilità è rara", "Ha sempre le parole giuste", "Una persona di grandi valori", "Umilissimo e sincero, chi dice il contrario è in cattiva fede", "Bravo", "Ha detto quello che abbiamo pensato tutti sia questa settimana che la precedente", "La sua lucidità è incredibile", "Con tre parole ha distrutto una dinamica folle", si legge su X.

Gli ospiti in arrivo al serale

La terza puntata del serale di Amici è ormai alle spalle, infatti i ragazzi stanno già preparando le nuove esibizioni.

In queste ore sono stati svelati i due ospiti che parteciperanno a Password, il gioco che Alessandro Cattelan conduce tra la seconda e la terza manche della serata: sabato 11 aprile si sfideranno Orietta Berti e Pierpaolo Spollon.