Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, 28 aprile, è stato quasi interamente dedicato ad una mossa a sorpresa di Anna Pettinelli. Per provare a mandare avanti Gard al serale, infatti, la professoressa ha deciso di lanciare lo stesso guanto di sfida a tutti i cantanti in gara: Elena, Angie, Lorenzo e Riccardo dovranno preparare il brano Vivo per lei, che poi dovranno eseguire contro l'alunno che la docente sta provando a portare in semifinale.

La mossa a sorpresa dell'insegnante di Amici

La settima puntata del serale di Amici è dietro l'angolo e oggi, 28 aprile, è stato svelato uno dei guanti di sfida che i professori potrebbero schierare nel corso della prossima registrazione.

Anna Pettinelli ha deciso di contrapporre Gard a tutti gli altri cantanti della scuola, e nel farlo ha inviato una lettera a ciascuno degli avversari con la quale ha spiegato perché il suo allievo meriterebbe di vincere.

L'insegnante ha definito Elena troppo "di nicchia", Riccardo antico, Angie non originale e Lorenzo poco incisivo, insomma il suo alunno sarebbe meglio di tutti loro messi insieme.

La canzone e la reazione di Gard

La professoressa Pettinelli ha chiesto a tutti i cantanti ancora in gara di preparare il brano Vivo per lei e poi ha precisato che chiederà alla giuria di premiare chi dimostrerà di avere voce, controllo e personalità.

Gard è sembrato un po' in imbarazzo di fronte alla richiesta della sua insegnante, ma ci hanno pensato gli altri allievi di Amici a stemperare la tensione ridendo del guanto di sfida che sono stati chiamati a preparare per la settima puntata.

La prof Pettinelli ha lanciato singolarmente a Elena, Riccardo, Angie e Lorenzo il guanto di sfida "Voce, controllo e personalità" contro Gard... #Amici25 pic.twitter.com/XQpIbexhO8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 28, 2026

I commenti dei fan sui social

La sfida che Anna Pettinelli ha lanciato a tutti i cantanti del cast sembra non convincere la maggior parte degli spettatori di Amici.

"Anche per me Gard è il più bravo, ma ha scelto la canzone sbagliata perché sia Riccardo che Angie la sapranno fare bene", "Che tristezza, spero che questo sarà l'ultimo anno per lei", "Una prova inutile", "Assurdo", "Gard era palesemente in imbarazzo", "Tutto questo è ridicolo", "Se pensa di esaltare Gard in questo modo, sta sbagliando", "Che circo", "Mi dispiace per Gard, non meritava un'insegnante così", "Ennesima figuraccia di Anna Pettinelli", si legge su X.