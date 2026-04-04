Oggi, 4 aprile, andrà in onda la terza puntata del serale di Amici, ma i fan più impazienti sanno già cosa vedranno tra qualche ora su Canale 5. Nel corso di questo nuovo appuntamento ci saranno due eliminazioni: Valentina uscirà all'inizio della serata, invece tre cantanti si sfideranno al ballottaggio finale. Stando a quello che sostiene Amedeo Venza, a rischiare il posto sarebbero Plasma e Caterina, invece Angie dovrebbe essere stata salvata dalla giuria.

Colpo di scena all'inizio della serata

Stasera i fan di Amici potranno assistere alla terza puntata del serale, un appuntamento che inizierà in maniera insolita.

Come svelano le anticipazioni del web, il prime time del 4 aprile comincerà con un ballottaggio: Caterina e Valentina si sfideranno e la giuria deciderà di eliminare quest'ultima.

Dopo aver salutato la cantante del team Pettinelli-Emanuel, Maria De Filippi darà il via alla gara a squadre precisando che alla sua conclusione ci sarà un'altra esclusione definitiva.

La serata si chiuderà con uno spareggio tra cantanti: Plasma, Angie e Caterina si esibiranno per cercare di convincere i giudici a dargli un'altra chance.

Le opinioni dei fan di Amici

Da un paio di giorni si conoscono i nomi degli allievi candidati alla seconda eliminazione della terza puntata, e molti fan di Amici si sono lamentati delle scelte della giuria.

"Uscirà Caterina, il finto ballottaggio della settimana scorsa serviva solo per rimandare la sua eliminazione", "Angie al ballottaggio significa che questo programma è alla frutta", "Se ci fosse meritocrazia dovrebbe uscire Plasma", "Faranno uscire Caterina e si terranno Plasma perché fa polemica", "Hanno fatto tutto questo per poi far uscire lo stesso Caterina? Che circo", "Ancora Caterina?", si legge su X.

L'indiscrezione di Amedeo Venza

L'esito del ballottaggio tra Plasma, Angie e Caterina sarà svelato alla fine della puntata del 4 aprile, ma Amedeo Venza dà quasi per certo il fatto che l'allieva di Lorella Cuccarini sarebbe stata salvata dai giudici.

Secondo l'influencer, infatti, a lasciare il programma sarebbe stato uno dei due alunni di Rudy Zerbi che sono allo spareggio.