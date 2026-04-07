Giovedì 9 aprile si registrerà la quarta puntata del serale di Amici, ma già da oggi stanno cominciando a circolare alcune anticipazioni di quello che potrebbe accedere in studio quel giorno. Se i profili social del talent hanno spoilerato l'ospitata di Orietta Berti, sul web si dice che nel prossimo appuntamento ci dovrebbe essere almeno un'eliminazione e che a rischiare potrebbero essere gli allievi meno schierati dai professori sabato scorso, ovvero Gard e Kiara.

Continua la gara tra gli allievi di Amici

Salvo colpi di scena, nella quarta puntata del serale di Amici ci dovrebbe essere una sola eliminazione.

Visto che in gara ci sono 11 allievi e manca ancora più di un mese alla finale, è piuttosto improbabile che la produzione chiederà alla giuria di mandarne a casa due o tre.

Esattamente come è accaduto sabato scorso, anche nel prossimo appuntamento ci dovrebbe essere un ballottaggio tra tre titolari della scuola, ovvero i meno convincenti delle manche della serata.

I giudici dovrebbero essere chiamati ad emettere il seguente verdetto: salvare i due talenti più meritevoli ed escluderne solamente uno, che poi sarebbe l'unico eliminato della settimana.

I titolari in bilico

Chi sarà eliminato nella quarta puntata del serale? I fan di Amici sembrano avere qualche idea a riguardo, soprattutto vedendo come sono andate le cose fino ad ora.

Una teoria molto gettonata sul web, è quella secondo la quale a rischiare potrebbero essere gli allievi che sono stati schierati meno dai professori nei primi tre appuntamenti: Kiara ha ballato poco rispetto ai suoi compagni di categoria, invece Gard è rimasto in panchina sabato scorso.

La prima ospite ufficiale

Oggi, 7 aprile, i profili social di Amici hanno anticipato un'ospite della quarta puntata del serale.

Sabato prossimo in studio ci sarà Orietta Berti, che molto probabilmente sarà protagonista del gioco Password condotto da Alessandro Cattelan.

La scorsa settimana a sfidarsi sono stati Elisabetta Canalis in coppia con Amadeus e Nicolas Maupas insieme a Lorella Cuccarini: a vincere è stato il duo composto dalla showgirl sarda e dal presentatore che è anche giudice del programma.