La quarta puntata del serale di Amici è dietro l'angolo: la registrazione è fissata giovedì 9 aprile, invece la messa in onda sabato 11. A pochi giorni dalla diffusione dei nuovi verdetti che emetterà la giuria, i fan sanno che almeno un altro titolare sarà eliminato dopo la consueta gara a squadre. Caterina ha già affrontato e superato due ballottaggi, ma la prossima volta potrebbe non essere salvata.

In arrivo nuovi verdetti

Quando manca circa un mese e mezzo alla fine del serale di Amici, i ragazzi si stanno preparando ad affrontare la quarta puntata.

Al giro di boa di quest'edizione del talent, i giudici saranno chiamati a scegliere chi eliminare tra gli 11 titolari che sono ancora in gioco.

Visto come sono andate le cose sabato scorso, nel prossimo appuntamento ci dovrebbe essere un solo ballottaggio e a sfidarsi dovrebbero essere i tre allievi che convinceranno meno la giuria manche dopo manche.

Al termine delle esibizioni dello spareggio, Cristiano Malgioglio e i suoi colleghi dovranno salvare due alunni e mandarne a casa uno.

Il talento di Amici più a rischio

Nelle ultime due settimane Caterina ha dovuto affrontare due ballottaggi (tre se si conta anche quello che è stato rimandato di una settimana), quindi secondo i fan di Amici lei potrebbe essere a rischio anche nella quarta puntata.

La giuria non ha mai fatto grandi complimenti alla cantante del team Zerbi-Celentano (a differenza di quello che è successo con i suoi compagni Riccardo ed Elena), quindi anche per questo motivo figura nella lista dei titolari che potrebbero finire allo spareggio nel nuovo appuntamento serale.

Le polemiche per l'uscita di Plasma

In questi giorni sul web si è parlato molto anche di quello che ha raccontato Plasma quando è stato eliminato, ovvero che qualche mese fa ha scoperto di avere un polipo vicino alle corde vocali che gli impedisce di esprimersi al meglio.

La produzione ha accettato la richiesta del ragazzo di non dire nulla né al pubblico né ai professori, ma tra i fan di Amici c'è chi ha storto il naso perché gli autori hanno permesso ad Anna Pettinelli di criticarlo duramente sull'intonazione pur essendo a conoscenza del suo problema di salute.