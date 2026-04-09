La quarta puntata del serale di Amici è stata registrata oggi, 9 aprile, e sul web sono già disponibili le anticipazioni delle cose più interessanti che sono accadute in studio. La squadre hanno affrontato una nuova avvincente gara, nel corso della quale i quattro giudici hanno deciso di mandare al ballottaggio Caterina, Alessio e Alex. In quest'appuntamento c'è stata una sola eliminazione, che però verrà ufficializzata sabato sera su Canale 5.

Giro di boa per il serale di Amici

La puntata di Amici che si è registrata il 9 aprile segna un crocevia importante nel serale di quest'anno: esclusa la finale che sarà in diretta, il percorso dei ragazzi è giunto al giro di boa perché mancano esattamente altri quattro appuntamenti prima della proclamazione del vincitore.

Nel corso delle riprese odierne i giudici hanno osservato e valutato le esibizioni degli 11 titolari ancora in gioco, e hanno scelto di candidarne tre all'unica eliminazione di questa settimana.

Al ballottaggio si sono sfidati Caterina, Alessio e Alex, ma solamente uno di loro dovrà lasciare definitivamente la scuola.

Gli allievi scopriranno il verdetto in casetta, invece i telespettatori dovranno aspettare la messa in onda della puntata su Canale 5.

I guanti di sfida

Tra le prove che i professori possono schierare nel corso della gara a squadre, ci sono anche i guanti di sfida.

In queste prime puntate del serale di Amici i docenti che hanno proposto il maggior numero di faccia a faccia sono stati Alessandra Celentano e Emanuel Lo: la maestra ha messo alla prova Alessio con coreografie di neoclassico, invece il collega ha chiesto a Nicola di preparare diversi assoli di hip hop.

Anche questa settimana è stato riproposto il confronto tra i due ballerini, ma su uno stile lontano da entrambi: il latinoamericano.

La gara di improvvisazione vinta da Emiliano

Prima di registrare la quarta puntata del serale, i ballerini di Amici hanno partecipato ad una gara di improvvisazione giudicata da Kristian Cellini.

Il coreografo ha chiesto agli allievi di danzare facendosi trasportare dalla musica e senza pensare troppo ai passi, poi ha stilato una classifica che sta facendo discutere.

Emiliano, Kiara e Nicola si sono piazzati rispettivamente primo, seconda e terzo, invece Alex e Alessio sono arrivati ultimi a pari merito.