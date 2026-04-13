La quinta puntata del serale di Amici è alle porte: nel corso della registrazione di giovedì 16 aprile, infatti, ci sarà una nuova eliminazione e sul web c'è chi è convinto che questa settimana potrebbe toccare ad un componente del team Zerbi-Celentano. Sui social circola l'ipotesi secondo la quale a lasciare la scuola potrebbe essere Riccardo, ma c'è anche chi non esclude l'addio della cantante Elena.

Le teorie sulla prossima eliminazione

Oggi, 13 aprile, è iniziata una nuova settimana e i fan di Amici stanno già pensando a cosa potrebbe accadere nel corso della registrazione di giovedì prossimo.

Salvo colpo di scena, nella quinta puntata del serale ci dovrebbe essere una sola eliminazione: proprio come è accaduto nelle ultime due settimane, dopo la gara ci dovrebbe essere un ballottaggio tra i tre titolari meno convincenti della serata.

Sul web sono in tanti a sposare la teoria secondo la quale a lasciare il programma potrebbe essere un alunno del team Zerbi-Celentano, anche perché è ancora il più numeroso del cast ad un mese dal debutto in prima serata.

I nomi dei talenti di Amici a rischio

Se l'eliminata della quarta puntata del serale di Amici è stata Caterina, quello della quinta potrebbe essere un suo compagno di squadra.

Sui social sono in tanti a pensare che tra i protagonisti del prossimo ballottaggio potrebbero esserci i due cantanti del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Qualora questo gruppo dovesse perdere una o più manche, i fan sono quasi certi che a rischiare sarebbero Elena e Riccardo (e non i ballerini Emiliano e Nicola).

Chi sarà il prossimo ad uscire dalla squadra degli Zerbi-Cele?#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) April 12, 2026

Le percentuali del sondaggio online

Dei fan che hanno partecipato al sondaggio di Amici News su X, il 68,1% pensa che il prossimo eliminato del team Zerbi-Celentano sarà Riccardo.

L'allievo è molto apprezzato da Gigi D'Alessio, ma non è detto che avrebbe la meglio in un eventuale confronto da dentro o fuori con altri titolari.

In questa votazione Elena è al secondo posto con il 17,9%, invece Nicola è terzo con il 10,1%.

Solo il 3,9% degli utenti pensa che Emiliano potrebbe lasciare la gara al termine della quinta puntata del serale, in onda il 18 aprile ma registrata 48 ore prima.