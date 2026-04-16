Oggi, 16 aprile, si è registrata la puntata di Amici che andrà in onda sabato prossimo, nonché la quinta del serale di questa edizione. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese svelano che la giuria ha deciso di mandare al ballottaggio Lorenzo, Kiara e Riccardo: il talento che non riuscirà a superare questo confronto decisivo verrà eliminato definitivamente dal programma.

Chi è a rischio eliminazione

La quinta puntata del serale di Amici sarà trasmessa in tv sabato 18 aprile, ma è stata registrata oggi pomeriggio e sul web stanno già circolando i nomi degli allievi che sono finiti a rischio eliminazione.

I quattro giudici hanno osservato e valutato le esibizioni che i ragazzi hanno portato in scena nel corso delle tre manche della serata, e poi hanno indicato quelle che li hanno convinti di meno.

Questa settimana al ballottaggio si sono sfidati Lorenzo, Kiara e Riccardo, ma solo uno di loro dovrà abbandonare la scuola: l'esito di questo spareggio sarà svelato tra due giorni su Canale 5, ma gli alunni lo scopriranno a breve all'interno della casetta dove vivono da mesi.

Le rivalità del serale di Amici

A più di un mese dall'inizio del serale sono emerse rivalità molto interessanti e soprattutto destinate a durare anche nelle prossime puntate.

La produzione di Amici starebbe puntando parecchio su Elena e Angie, o meglio sulle loro diversità nel modo di cantare e di stare sul palco.

Solo questa settimana, infatti, le due allieve hanno dovuto preparare una comparata e un guanto di sfida, tutte prove che i loro insegnanti hanno avuto la possibilità di schierare nella registrazione del 16 aprile.

Nicola, invece, fino ad ora è stato messo a confronto sia con Alex che con Alessio, due ballerini molto distanti da lui.

Tutti gli ospiti della puntata

Il 16 aprile sul palco del serale di Amici si sono alternati molti ospiti: al gioco Password, per esempio, hanno partecipato la conduttrice Vanessa Incontrada e lo showman Luca Laurenti.

A far sorridere il pubblico ci ha pensato Carlo Amleto, comico molto apprezzato e presenza fissa nel cast di Stasera tutto è possibile.

A presentare i loro nuovi singoli, infine, sono stati Biagio Antonacci e l'ex allievo Nicolò Filippucci.