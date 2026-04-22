Giovedì 23 aprile si registrerà la sesta puntata del serale di Amici e le anticipazioni che trapeleranno dallo studio faranno chiarezza sul numero degli eliminati di questa settimana. In rete, infatti, si vocifera che la produzione potrebbe chiedere alla giuria di mandare via due allievi in una sola serata e che a rischiare di più sarebbero i componenti del team più numeroso del cast, ovvero gli Zerbi-Cele.

Gli alunni di Amici a rischio spareggio

Chi sarà l'eliminato della sesta puntata del serale di Amici? I fan avranno una risposta certa solo domani, 23 aprile, quando ci sarà la registrazione dell'appuntamento che andrà in onda sabato sera su Canale 5.

In rete c'è chi si interroga anche su quanti allievi lasceranno la gara a meno di un mese dalla finale, soprattutto a fronte dei rumor che stanno circolando su una possibile doppia eliminazione in questa o nelle prossime settimane.

I ragazzi che convinceranno meno la giuria finiranno al ballottaggio, ma solamente alcuni di loro verranno salvati in extremis.

Il team del cast più in bilico

Da quasi una settimana i fan di Amici stanno facendo diverse teorie su chi potrebbe finire al ballottaggio per l'eliminazione nella sesta puntata, e molti sembrano concordare sul fatto che i componenti di una squadra rischierebbero un po' più di quelli delle altre due.

Gli Zerbi-Cele, infatti, sono in quattro (Elena, Riccardo, Emiliano e Nicola) e per questa ragione avrebbero maggiori possibilità di vedere almeno uno di loro allo spareggio di fine serata.

Il team Pettinelli-Emanuel è composto da due titolari (Gard e Alessio), invece quello di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ne ha tre (Angie, Lorenzo e Alex).

Gli ospiti ufficiali

Alla registrazione di Amici del 23 aprile parteciperanno diversi ospiti, e due di questi sono già stati annunciati sui social.

Luca Argentero e Luca Laurenti torneranno in studio (ci sono già stati nelle puntate precedenti del serale) e si sfideranno a Password tra la seconda e la terza manche.

Ovviamente non mancheranno i momenti di svago con un comico e un artista che cercheranno di intrattenere il pubblico e il cast durante la gara che porterà ad una nuova eliminazione.