La sesta puntata del serale di Amici si registrerà giovedì 23 aprile, ma i fan hanno già cominciato a fare ipotesi su chi potrebbe finire a rischio eliminazione. Visto che mancano poche settimane alla proclamazione del vincitore, la giuria potrebbe decidere di mettere alla prova gli unici tre allievi che non sono mai stati al ballottaggio finale, ovvero i cantanti Elena e Gard e il ballerino Nicola.

I nomi dei talenti di Amici in bilico

Il serale di Amici 25 ha superato il suo giro di boa e le eliminazioni che ci saranno da qui alla finale saranno sempre più difficili.

Giovedì 23 aprile ci sarà la registrazione della sesta puntata e i giudici dovranno decidere chi mandare a casa tra i nove allievi che sono ancora in gara.

Sul web si dice che i protagonisti del ballottaggio di questa settimana potrebbero essere gli unici talenti che non ne hanno affrontato neanche uno fino ad ora: si tratta di Elena e Gard per il canto, Nicola per il ballo.

Per più di un mese, infatti, questi titolari sono riusciti ad evitarsi lo spareggio, ma le cose potrebbero andare diversamente già a partire dal prossimo appuntamento.

Le attuali composizioni delle squadre

A pochi giorni dalla registrazione della sesta puntata del serale, il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è ancora il più numeroso.

Nel gruppo di quelli che vengono chiamati gli Zerbi-Cele, infatti, ci sono Elena, Riccardo, Emiliano e Nicola, ovvero il doppio degli alunni che possono schierare Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, che sono rimasti solo con Gard e Alessio.

Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, invece, sono alla guida di una squadra composta da tre talenti: Lorenzo, Angie e Alex.

Ascolti in calo e desiderio di cambiamento

Anche se ha sempre vinto contro Canzonissima, il serale di Amici ha perso pubblico rispetto agli anni passati.

Guardando solo gli ascolti della quinta puntata, ci si rende conto che lo share è sceso di più di 4 punti (il 22,4% contro il 26,6% del 2025) e anche la media degli spettatori si è abbassata notevolmente.

Sui social sono in tanti a chiedere un rinnovamento del programma che sembra essere uguale a sé stesso da troppi anni, ma eventuali novità non arriveranno prima dell'inizio della prossima edizione.