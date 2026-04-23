La sesta puntata del serale di Amici è stata registrata oggi, 23 aprile, ma andrà in onda sabato prossimo dalle 21:20 circa. Visto che questa fase del programma sta volgendo al termine, i giudici sono chiamati a prendere decisioni sempre più difficili, come quella di escludere dalla gara allievi molto talentuosi. Questa settimana al ballottaggio si sono sfidati Elena, Alex e Lorenzo ma solo uno di loro sarà eliminato definitivamente (il verdetto sarà svelato tra due giorni su Canale 5).

Sfida da dentro o fuori per i talenti di Amici

Il serale di Amici 25 è giunto alla sesta puntata, quindi tra meno di un mese il pubblico potrà scegliere il vincitore tra gli allievi che riusciranno ad arrivare in finale.

Nella registrazione del 23 aprile c'è stata una nuova avvincente gara a squadre e le anticipazioni del web svelano che anche questa settimana i giurati hanno dovuto selezionare tre talenti da mandare al ballottaggio.

Elena, Alex e Lorenzo si sono confrontati sui loro cavalli di battaglia, poi Maria De Filippi li ha invitati a lasciare lo studio assieme ai titolari già salvi.

I protagonisti dello spareggio scopriranno il nome dell'eliminato in casetta, invece il pubblico lo apprenderà sabato sera su Canale 5.

La gara giudicata dal pubblico in studio

In settimana i nove allievi del cast hanno partecipato ad una gara che si è svolta nello studio del pomeridiano e che è stata giudicata sia dal pubblico presente che da quello a casa.

Nel daytime del 23 aprile sono state svelate le preferenze delle persone che hanno assistito alle esibizioni dei ragazzi di Amici dal vivo.

Emiliano si è aggiudicato il primo posto con 86 voti, invece all'ultimo si è piazzata Elena con appena 14 voti.

Le percentuali del televoto

Sempre nel corso della puntata di Amici che è andata in onda nel pomeriggio è stato mostrato il risultato del televoto sulla gara della settimana.

Alessio ha trionfato con il 18,16% delle preferenze, invece Emiliano si è classificato secondo con il 13,54%.

Medaglia di bronzo per Elena (12,71%), quarto piazzamento per Gard (12,24%), quinto per Angie (12,19%), sesto per Lorenzo (12,17%), settimo per Riccardo (11,06%), ottavo per Alex (5,16%) e ultimo per Nicola (2,77%).