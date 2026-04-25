Oggi, 25 aprile, andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì scorso, la sesta del serale di questa edizione. Le anticipazioni del web svelano che Lorella Cuccarini si lamenterà parecchio dei voti dei giudici, a suo dire quasi sempre a favore degli avversari. Mentre in studio ci sarà in corso il ballottaggio per l'eliminazione, invece, Lorenzo si lascerà prendere dall'ansia e ciò lo porterà a sentirsi poco bene.

La protesta dell'insegnante di Amici

Nella sesta puntata del serale di Amici non mancheranno i momenti di tensione, e spesso saranno i giudici a crearli con le loro decisioni.

Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda il 25 aprile, infatti, svelano che Lorella Cuccarini protesterà in maniera accesa quando si renderà conto che i quattro componenti della commissione esterna non voterebbero quasi mai per i suoi allievi.

Secondo l'insegnante di canto, infatti, i giurati riempirebbero di complimenti Angie e Lorenzo ma alla fine darebbero quasi sempre il punto agli avversari.

Spareggio a tre per l'eliminazione

La puntata di Amici in onda il 25 aprile si concluderà con il ballottaggio tra i tre allievi che la giuria manderà a rischio eliminazione.

Elena e Alex affronteranno lo spareggio con serenità, invece Lorenzo si lascerà sopraffare dall'emozione e si sentirà poco bene.

L'esito di questa sfida decisiva sarà svelato al termine dell'appuntamento su Canale 5 ma, salvo colpi di scena, solo un alunno abbandonerà il programma a poche settimane dalla finale.

L'indiscrezione sul verdetto

Da un paio di giorni sul web circolano diversi rumor sull'eliminato della sesta puntata del serale di Amici, ovvero sull'allievo che i giudici hanno escluso dalla gara alla fine della registrazione di giovedì 23 aprile.

Quello di questa settimana sembra essere il ballottaggio più combattuto di quest'edizione del talent, infatti c'è chi sostiene che ad uscire sarebbe stato Alex, chi fa il nome di Elena e chi è convinto che sarebbe toccato a Lorenzo.

Qualora la giuria avesse mandato via il ballerino di latinoamericano, Veronica Peparini rimarrebbe senza alunni da qui al termine di questa stagione del programma.