La settima puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 2 maggio, ma è stata registrata oggi (30 aprile) e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo. Nel corso della gara a squadre la giuria ha scelto gli allievi da mandare al ballottaggio per l'eliminazione: a lasciare il talent una settimana prima dalla semifinale saranno due tra Riccardo, Lorenzo e Gard.

I nomi dei titolari di Amici in bilico

Quella che si è svolta oggi, 30 aprile, è stata la penultima registrazione del serale di quest'edizione di Amici.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese svelano che i giudici hanno osservato attentamente le esibizioni degli otto talenti ancora in gara, le hanno commentate e poi hanno scelto quelle che li hanno convinti di meno.

Al termine della settima puntata, dunque, c'è stato un ballottaggio tra i titolari che non hanno brillato particolarmente agli occhi dei quattro componenti della commissione esterna: si tratta di Riccardo, Lorenzo e Gard.

Il nome dei due eliminati saranno svelati sabato 2 maggio su Canale 5, invece tutti i ragazzi che non sono finiti allo spareggio sono ufficialmente in semifinale.

Gli ospiti della settimana

Tra le anticipazioni che stanno circolando sulla registrazione della settima puntata del serale di Amici, ci sono anche quelle sui tanti ospiti che hanno calcato il palco nel pomeriggio.

Al gioco Password hanno partecipato gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini, invece per il momento comico è tornato Carlo Amleto.

Alla fine delle riprese, invece, si sono esibite due ex allieve e vincitrici del talent: Gaia Gozzi e Sarah Toscano.

Nuovi inediti per tre cantanti del cast

Allo scoccare della mezzanotte su tutte le piattaforme digitali saranno disponibili i nuovi inediti di tre titolari della scuola di Amici.

I titoli dei brani che i fan potranno cantare per tutta l'estate sono i seguenti: Signorina di Angie, Lacrime di fango di Gard e Gira di Riccardo.

Elena e Lorenzo hanno già presentato i loro nuovi pezzi nelle scorse puntate del serale: la ragazza ha scelto di puntare su una ballad struggente, invece il giovane su una canzone che potrebbe diventare un tormentone.