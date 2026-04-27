La settima puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 2 maggio, ma sarà registrata il giovedì precedente. In rete stanno già circolando i nomi degli allievi che avrebbero più possibilità di finire al ballottaggio per l'eliminazione, e in tanti sembrano concordare sul fatto che questa settimana potrebbe toccare a tre rappresentanti della categoria canto. Stando al sentiment generale, uno tra Angie, Elena, Gard, Lorenzo e Riccardo potrebbe dover interrompere il percorso ad un passo dalla semifinale.

Le teorie sullo spareggio della settimana

Con l'eliminazione di Alex da Amici, in gara al serale sono rimasti cinque cantanti e tre ballerini.

La puntata che sarà registrata giovedì 30 aprile, dunque, potrebbe essere decisiva solo per alcuni allievi della classe di quest'anno.

Stando alle anticipazioni del web, infatti, il prossimo ballottaggio potrebbe avere come protagonisti tre titolari della categoria canto, fino ad ora più apprezzati dalla giuria rispetto ai danzatori.

A rischiare l'eliminazione ad un passo dalla semifinale, dunque, potrebbero essere qualcuno tra Angie, Elena, Gard, Lorenzo e Riccardo.

Le squadre in gara ad Amici

A pochi giorni dalla registrazione della settima puntata del serale di Amici, le squadra del cast sono un po' sbilanciate.

I team Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel sono composti da due allievi ciascuno (Angie e Lorenzo da una parte, Alessio e Gard dall'altra), invece quello con a capo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ne ha il doppio rispetto agli avversari.

A tre settimane dalla finale, infatti, gli Zerbi-Cele sono ancora in quattro: Elena e Riccardo per il canto, Emiliano e Nicola per il ballo.

Gli ascolti e la necessità di un cambiamento

La 25^ edizione di Amici sembra non aver mai ingranato, e gli ascolti del serale lo confermerebbero.

Sabato scorso, ad esempio, il talent ha fatto registrare uno share di poco sopra al 21%, ma a preoccupare sarebbe la media degli spettatori che erano davanti alla tv (2,8 milioni).

Sui social sono in tanti a chiedere un rinnovamento del programma, soprattutto nel meccanismo che sembra essere sempre lo stesso da troppe edizioni.