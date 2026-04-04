La terza puntata del serale di Amici sarà l'ultima per Valentina che, perdendo lo spareggio contro Caterina, verrà eliminata definitivamente. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda il 4 aprile, però, svelano che in studio non mancheranno le emozioni: un'esibizione che Riccardo dedicherà alla mamma, ad esempio, farà commuovere anche Nicola che l'ha persa da poco.

I verdetti del terzo serale di Amici

Alla fine della terza puntata del serale di Amici verranno ufficializzati i due eliminati della settimana: l'appuntamento del 4 aprile, però, si aprirà con una sfida decisiva tra Caterina e Valentina, ovvero quella che era rimasta in sospeso sabato scorso.

Il ballottaggio tra le due cantanti si svolgerà all'inizio della serata e avrà un esito piuttosto sorprendente: i quattro giudici decideranno di riammettere in gara Caterina, quindi Valentina lascerà la scuola per sempre.

Il secondo spareggio della giornata vedrà contrapposti tre allievi: la commissione esterna dovrà scegliere un altro eliminato tra Plasma, Angie e Caterina.

La dedica di Riccardo per la mamma

Tra le anticipazioni che circolano sulla terza puntata serale di Amici, ci sono anche quella sulle lacrime che verseranno due allievi nel corso della gara.

Nella terza manche Riccardo dedicherà il brano Portami a ballare alla mamma e, all'inizio della performance, il giovane si commuoverà. L'emozione travolgerà anche Nicola, che ascoltando questa canzone penserà a sua madre che è venuta a mancare poche settimane fa e si metterà a piangere; Maria De Filippi se ne accorgerà e proverà a consolare il giovane dandoli un bacio sulla guancia.

Plasma perde un punto a tavolino

La terza manche della puntata di Amici del 4 aprile inizierà con un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli durante la settimana.

Plasma dirà di non aver preparato nulla contro Gard perché secondo lui non sarebbe un confronto equo, ma la giuria non gli darà ragione.

Amadeus rimprovererà l'allievo dicendogli che si sarebbe dovuto mettere in gioco e poi, d'accordo con i colleghi, assegnerà un punto a tavolino alla squadra avversaria, ovvero quella di Pettinelli e Emanuel Lo.