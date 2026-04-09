Mentre agli Elios sono ancora in corso le riprese della quarta puntata del serale di Amici, sul web stanno circolando le anticipazioni sugli ospiti di questa settimana. Orietta Berti e Pierpaolo Spollon parteciperanno al gioco Password, il comico Vincenzo Comunale intratterrà il pubblico prima del ballottaggio e J-Ax chiuderà la serata interpretando il brano che ha portato in gara al Festival di Sanremo.

Chi ha invitato Maria De Filippi al serale di Amici

La quarta puntata del serale di Amici andrà in onda l'11 aprile, ma verrà registrata oggi (giovedì 9) all'interno degli studi Elios di Cinecittà.

Mentre le riprese sono ancora in corso, sul web hanno cominciato a circolare i nomi di tutti gli ospiti di questa settimana.

I profili social del talent avevano già anticipato che sabato prossimo Maria De Filippi accoglierà sul palco Orietta Berti e Pierpaolo Spollon e, salvo colpi di scena, sia la cantante che l'attore dovrebbero partecipare al gioco che Alessandro Cattelan condurrà tra la seconda e la terza manche della gara a squadre.

Prima dello spareggio ci penserà Vincenzo Comunale a far sorridere i presenti, invece la serata terminerà con J-Ax e la sua interpretazione di Italia starter pack, la canzone con la quale ha gareggiato a Sanremo meno di due mesi fa.

Un allievo ad un passo dall'addio alla scuola

Nel corso della registrazione di Amici di oggi un titolare lascerà il programma definitivamente, e sarà chi uscirà sconfitto dal ballottaggio a tre della serata.

Il nome dell'unico eliminato della settimana, però, sarà svelato solo sabato 11 aprile su Canale 5.

Le ipotesi dei fan su chi sarà eliminato

Chi andrà al ballottaggio? Chi sarà eliminato? I fan di Amici se lo stanno domandando da una settimana, e tra qualche ora avranno tutte le risposte.

Su X c'è chi ha ipotizzato cosa potrebbe accadere nel corso delle riprese odierne, soprattutto chi potrebbe andare allo spareggio dopo la gara a squadre.

I nomi più gettonati tra gli spettatori sono quelli di Caterina (che ha già rischiato l'eliminazione nelle ultime due puntate), Gard e Kiara, ma soltanto le anticipazioni che trapeleranno alla fine della registrazione faranno chiarezza a riguardo.