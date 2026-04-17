Sabato 18 aprile andrà in onda la quinta puntata del serale di Amici, ma i fan sanno che è già stata registrata perché sul web circolano le anticipazioni di tutto quello che è accaduto in studio. Tra circa 24 ore, comunque, i telespettatori assisteranno ad un ballottaggio tra tre protagonisti assoluti di quest'edizione del talent: a sfidarsi per l'unica eliminazione della settimana saranno la ballerina Kiara e i cantanti Lorenzo e Riccardo.

Il risultato delle tre manche della serata

Le anticipazioni della quinta puntata del serale di Amici svelano che gli Zerbi-Cele parteciperanno a tutte e tre le manche e riusciranno a vincerne due.

Questa squadra si aggiudicherà la prima partita grazie ai successi di Elena ed Emiliano sugli avversari, invece le esibizioni di Riccardo e Nicola saranno decisive per trionfare nella seconda.

I ragazzi capitanati da Alessandra e Rudy, però, verranno sconfitti nel terzo confronto della serata e questo KO costerà caro ad un cantante amatissimo sia dai giudici che da una parte del pubblico.

Al termine della gara, dunque, al ballottaggio si sfideranno Lorenzo, Kiara e Riccardo.

I pronostici dei fan di Amici sull'eliminato

Se in tanti si aspettavano di vedere Kiara al ballottaggio questa settimana, quasi nessuno avrebbe pensato che a rischiare sarebbero stati anche Lorenzo e Riccardo.

"Sicuramente elimineranno Kiara", "Riccardo non lo manderanno mai via", "Esce Kiara e forse è meglio così, non se la sono mai meritata", "Dovrebbe uscire Riccardo, ma andrà via Kiara", "Riccardo è il cocco di tutti lì dentro, questo spareggio è una formalità", si legge su X in questi giorni.

Tensione tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio

Il 18 aprile i telespettatori assisteranno ad una puntata molto movimentata e ad alimentare la tensione sarà una critica che Gigi D'Alessio farà a Gard dopo un'esibizione.

Anna Pettinelli non perderà l'occasione per andare contro il giudice che dall'inizio del serale avrebbe sempre qualcosa da ridire sui suoi allievi, e ciò scatenerà una discussione che durerà per un bel po' di tempo.

A strappare un sorriso al pubblico, invece, saranno sia Alessandro Cattelan con il gioco Password che il comico Carlo Amleto.