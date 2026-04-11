Oggi, 11 aprile, andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici e finalmente i fan scopriranno chi sarà eliminato tra Alex, Alessio e Caterina. Prima di questo ballottaggio decisivo, però, ci sarà la consueta gara a squadre e Gigi D'Alessio apprezzerà a tal punto un'esibizione di Angie che si alzerà in piedi per applaudirla e farà partire una standing ovantion di tutto lo studio.

I tre allievi di Amici a rischio

Tra poche ore sarà ufficializzato l'esito dello spareggio della quarta puntata del serale di Amici, un confronto a tre che porterà all'eliminazione definitiva di un titolare della scuola.

La prima manche sarà vinta dagli Zerbi-Cele con il punteggio 2-1 e al ballottaggio ci andrà Alessio.

Anche la seconda partita vedrà trionfare i ragazzi capitanati da Rudy e Alessandra, ma stavolta a rischio ci finirà Alex.

Il team guidato da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini riuscirà ad avere la meglio nel terzo ed ultimo scontro della serata e allo spareggio andrà Caterina.

L'indiscrezione di Amedeo Venza sull'eliminato

Quando manca poco alla messa in onda della quarta puntata del serale di Amici, Amedeo Venza ha svelato come sarebbero andate le cose alla fine della registrazione di giovedì scorso.

Su Instagram, infatti, l'esperto di gossip ha fatto il nome dell'allievo che avrebbe perso il ballottaggio di questa settimana, quindi quello dell'escluso dalla gara.

"Alex dovrebbe essere l'eliminato", ha scritto l'influencer sottolineando che quest'indiscrezione non sarebbe sicura al 100% e che stasera potrebbe esserci qualche colpo di scena.

I complimenti del giudice Gigi D'Alessio

Nel corso della puntata di Amici di sabato 11 aprile ci sarà spazio anche per le reazioni dei giudici alle esibizioni spettacolari di alcuni allievi ancora in gara.

Nella prima manche, ad esempio, Gigi D'Alessio si alzerà in piedi per applaudire Angie dopo una performance da brividi: il pubblico in studio si accoderà al cantautore, quindi la giovane titolare della scuola riceverà una bella standing ovation.

Il giurato spenderà belle parole anche per Elena, che a suo dire sarebbe una vera e propria leonessa quando sale sul palco.