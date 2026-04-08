La quarta puntata del serale di Amici è dietro l'angolo: il 9 aprile ci sarà la registrazione che poi andrà in onda sabato 11 dalle 21:20 circa. Le anticipazioni che stanno circolando sul web ad un giorno da queste decisive riprese, svelano che a rischiare l'eliminazione potrebbero essere gli allievi che in squadra hanno almeno un altro componente della loro stessa categoria: Angie e Alessio, ad esempio, potrebbero perdere i confronti diretti con i loro compagni Lorenzo e Kiara.

Nuovi verdetti in arrivo ad Amici

Al termine della registrazione della quarta puntata del serale di Amici ci sarà una nuova eliminazione, ma le anticipazioni sveleranno solo i nomi dei tre allievi che si sfideranno allo spareggio.

Proprio come è accaduto sabato scorso, anche questa settimana la giuria dovrà indicare i talenti che finiranno a rischio dopo le tre manche della serata (uno dopo ogni partita): l'esito di questo ballottaggio, però, non sarà svelato in studio per evitare la divulgazione di troppi spoiler prima della messa in onda del programma su Canale 5.

I quattro componenti della commissione esterna dovranno salvare due titolari (quelli che reputeranno più pronti ad andare avanti nella gara), e di conseguenza elimineranno quello che li convincerà meno con le sue performance.

I talenti in bilico a metà percorso

Chi andrà al ballottaggio eliminatorio della quarta puntata del serale di Amici? La risposta ufficiale arriverà al termine della registrazione del 9 aprile, ma sul web stanno già circolando i nomi degli allievi che potrebbero rischiare grosso questa settimana.

Un'ipotesi piuttosto quotata è quella secondo la quale allo spareggio potrebbero andare i titolari che condividono la squadra con almeno un altro rappresentante della loro categoria: Angie, Alessio e Caterina sarebbero i principali candidati al confronto decisivo, ma la giuria potrebbe sorprendere tutti con verdetti inaspettati.

Gli alunni più apprezzati

Vedendo come sono andate le prime tre puntate del serale, i fan di Amici si sentono di escludere alcuni allievi dalla lista di chi potrebbe finire al ballottaggio nella registrazione di domani.

Riccardo, Emiliano, Nicola, Elena, Lorenzo e Alex hanno sempre ricevuto molti complimenti da parte dai giudici, per questo in tanti sostengono che almeno questa settimana non dovrebbero rischiare nulla.