Oggi, 19 aprile, si è registrato uno speciale di Amici che dovrebbe essere mostrato in un daytime della prossima settimana. I talenti ancora in gara, dunque, si sono sfidati in studio davanti ad un pubblico selezionato: le anticipazioni del web, infatti, svelano che ogni persona presente aveva una pallina colorata a disposizione da assegnare ad uno solo degli allievi che si sono esibiti con inediti o coreografie.

Cos'è successo negli studi di Amici

Il serale di Amici 25 è entrato nel vivo e i ragazzi ancora in gara devono giocarsi tutte le loro carte per provare ad andare il più avanti possibile.

Nel primo pomeriggio di oggi, 19 aprile, i titolari della scuola hanno partecipato alla registrazione di uno speciale che dovrebbe andare in onda tra qualche giorno su Canale 5.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di questa domenica, dunque, svelano che gli allievi si sono esibiti in studio davanti ad un numeroso pubblico: al termine delle performance di tutti i titolari, i presenti hanno espresso la propria preferenza attraverso palline colorate che gli erano state consegnate in precedenza dalla produzione.

I cantanti hanno interpretato i loro nuovi inediti (tranne Riccardo che ha interpretato quello dell'esordio) e invece i ballerini hanno eseguito alcuni assoli.

Verdetto in sospeso

Le anticipazioni della registrazione di Amici che c'è stato il 19 aprile, però, non svelano il risultato della gara alla quale hanno partecipato gli allievi.

Le preferenze del pubblico che ha assistito e votato le esibizioni dei ragazzi, dunque, saranno mostrate in uno dei prossimi daytime.

I commenti sull'eliminazione di Kiara

In queste ore sul web si sta parlando molto anche dell'esito del ballottaggio della quinta puntata del serale di Amici.

"L'eliminazione di Kiara è stata assurda", "Che peccato, lei è davvero bravissima", "Doveva uscire Riccardo", "Vergognoso", "Sono arrivata alla conclusione che Riccardo è raccomandato", "Un'altra ingiustizia dopo quella che ha subito Michele nella prima puntata", "Non sono stati in grado di far emergere il talento di Kiara", "Deduco che Riccardo ce lo porteremo fino alla finale, giusto?", "Emanuel Lo ha puntato tutto su Alessio e ha trascurato Kiara, la colpa di quest'eliminazione è anche sua", si legge sui social.