La sesta puntata del serale di Amici sarà registrata giovedì prossimo, quindi mancano circa 48 ore alla diffusione delle anticipazioni di quello che il pubblico potrà vedere in tv sabato 25 aprile. Le pagine social del talent hanno già spoilerato gli ospiti della serata: Luca Argentero e Luca Laurenti torneranno in studio per partecipare un'altra volta a Password. Per quanto riguarda la gara tra gli allievi, questa settimana ci sarà almeno un'eliminazione.

Continua la gara tra le squadre

Cosa accadrà nella sesta puntata del serale di Amici? I fan se lo stanno domandando da quando Amedeo Venza ha svelato che la produzione starebbe valutando l'idea di riproporre la doppia eliminazione in almeno uno dei tre appuntamenti che precedono la finale.

Per il momento non sono state date comunicazioni ufficiali a riguardo, quindi una buona parte del pubblico pensa che questa settimana ci dovrebbe essere un'unica uscita dopo l'ormai consueto ballottaggio a tre.

I talenti ancora in gara sono nove, ma solamente quattro o al massimo cinque di loro riusciranno a concludere il percorso partecipando all'ultima puntata.

Due ospiti già visti ad Amici

In queste ore è stata svelata l'identità dei due personaggi famosi che parteciperanno a Password nella sesta puntata del serale.

Sui profili X e Instagram di Amici, infatti, è stato anticipato che gli ospiti di questa settimana saranno Luca Argentero e Luca Laurenti, che sono già stati in studio in quest'edizione del talent.

L'attore si è messo in gioco nel corso dell'appuntamento che è andato in onda il 28 marzo, invece il musicista lo ha fatto solamente sabato scorso.

Ancora? Ma c'è stato il 28 marzo. Che confusione in Fascino https://t.co/SJ5GQmWIdk — Boomerissima (@Boomerissima) April 21, 2026

Le lamentele dei fan sui social

L'annuncio degli ospiti della sesta puntata del serale di Amici, ha lasciato un po' di amaro in bocca ai fan più affezionati.

"Ancora Luca Argentero? Ma è stato ospite il 28 marzo", "Che confusione che stanno facendo quest'anno", "Non ne azzeccano una neanche pagandoli", "Un'altra volta questi due?", "Ma cosa stanno combinando con questo programma?", "Riciclano gli ospiti, che tristezza", "Sono in crisi, è evidente", "Non sanno più che pesci prendere", "Edizione da dimenticare dall'inizio alla fine", si legge su X il 21 aprile.