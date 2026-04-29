Giovedì 30 aprile ci sarà la penultima registrazione di Amici 25, quella della settima puntata del serale. Stando alle anticipazioni che circolano sul web in queste ore, non sarebbe da escludere una doppia eliminazione nel corso dell'appuntamento che poi sarà trasmesso in tv sabato 2 maggio. In rete sono in molti a pensare che a rischiare sarebbero soprattutto i cantanti, in particolare Lorenzo che viene da due ballottaggi consecutivi.

Nuovi verdetti in arrivo ad Amici

Cosa accadrà nel corso della settima puntata del serale di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da circa una settimana, ovvero da quando si è saputo che la volta scorsa ci sarebbe dovuta essere una doppia eliminazione che poi è saltata a causa dell'indecisione di Elena D'Amario.

Sul web sono in tanti a sposare la teoria secondo la quale nella registrazione di domani ci potrebbero essere due uscite e che a rischiare di più sarebbero i cantanti.

Attualmente in gara ci sono solo tre ballerini, quindi sarebbe piuttosto improbabile vedere andare via uno di loro e non qualche rappresentante della categoria canto (sono in cinque).

La crisi di Lorenzo nella puntata precedente

Sicuramente nella registrazione di Amici del 30 aprile ci sarà almeno un'eliminazione, e questo verdetto arriverà al termine della consueta gara a squadre.

I fan sono quasi convinti che uno dei protagonisti del prossimo ballottaggio potrebbe essere Lorenzo, che è in crisi da più di una settimana e a rischio da almeno due puntate consecutive.

Al giovane allievo di Lorella Cuccarini potrebbero aggiungersi Elena e Riccardo, altri due cantanti apprezzati dalla giuria ma non quanto i ballerini ancora in gioco.

Il guanto di sfida di Anna Pettinelli

Nella settima puntata del serale di Amici si dovrebbe parlare a lungo di un guanto di sfida che Anna Pettinelli ha lanciato a tutti i cantanti durante la settimana.

Convinta del fatto che Gard sarebbe il miglior rappresentante della sua categoria, la speaker radiofonica ha chiesto a Riccardo, Elena, Angie e Lorenzo di studiare la canzone Vivo per lei.

Ancora non è chiaro se in studio ci sarà una comparata tra i sei cantanti oppure se la professoressa ne sceglierà uno solo da mettere a confronto con il suo alunno.