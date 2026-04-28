Tra due giorni, ovvero giovedì 30 aprile, ci sarà la penultima registrazione di quest'edizione di Amici: al termine della settima puntata del serale, infatti, verranno proclamati i semifinalisti di quest'anno e saranno gli allievi che non andranno al ballottaggio per l'eliminazione. Sui social, inoltre, sono stati anticipati gli ospiti che giocheranno a Password: a sfidarsi saranno Marco Bocci e Giulia Michelini.

Le scelte decisive della giuria di Amici

La settima puntata del serale di Amici sarà importantissima per tutti e otto gli allievi che sono ancora in gara e che sognano di vincere quest'edizione, ma a decidere del loro destino saranno i quattro giudici del cast.

Le anticipazioni dell'appuntamento che sarà registrato il 30 aprile, infatti, svelano che gli alunni che non andranno al ballottaggio diventeranno automaticamente semifinalisti.

Al momento non si sa ancora se giovedì prossimo ci saranno una o due eliminazioni, ma sicuramente almeno sei titolari approderanno alla penultima puntata della stagione, che corrisponde alla semifinale.

I talenti più apprezzati

Stando alle preferenze che i giudici hanno espresso dalla prima alla sesta puntata del serale, i fan di Amici ipotizzano che alcuni allievi avrebbero quasi la strada spianata verso la semifinale.

Nicola, ad esempio, è l'unico titolare che non è mai stato al ballottaggio e giovedì prossimo potrebbe essere tra i primi ad approdare all'ottavo appuntamento.

Anche Emiliano e Alessio hanno ricevuto tantissimi complimenti da quando è iniziato il prime time, e sono in molti a pensare che non dovrebbero rischiare nulla visto anche l'esiguo numero di ballerini che sono rimasti in gara.

Gli ospiti in studio

Un'anticipazione che è stata data sui social a due giorni di una nuova registrazione di Amici, è quella sugli ospiti della settima puntata del serale.

Questa settimana Maria De Filippi ha invitato due attori amatissimi dal pubblico, nonché i protagonisti della serie tv Squadra antimafia: Marco Bocci e Giulia Michelini verranno abbinati a due giudici del cast (che solitamente sono Amedeus e Cristiano Malgiglio) e si sfideranno nel gioco Password.