Continua il calo d'ascolti del serale di Amici: paragonando i dati della sesta puntata di quest'anno con quella del 2025, ci si rende conto che sono oltre un milione gli spettatori in meno e anche lo share è sceso di diversi punti. Sui social c'è chi sta esultando per questo "momento di fiacca" del talent, soprattutto quei fan che sperano in qualche cambiamento nel meccanismo che sembra essere sempre lo stesso da troppo tempo.

I numeri delle ultime due edizioni di Amici

Il sesto serale di Amici ha fatto registrare numeri poco rassicuranti, soprattutto se paragonati con quelli della passata edizione.

Il 25 aprile a guardare il talent sono stati 2,8 milioni di spettatori, per uno share che si è fermato al 21,8%.

Nel 2025 la stessa puntata (ovvero la sesta del prime time) è stata vista da 3,9 milioni di spettatori (26,3% di share), quindi in un anno c'è stato un calo importante ed evidente.

La sesta puntata del serale di #Amici25 ha ottenuto il 21,8% di share con un totale di 2.881.000 milioni di telespettatori 📺



L’anno scorso, la sesta puntata di #Amici24, ottenne il 26,3% di share con un totale di 3.926.000 milioni di telespettatori. pic.twitter.com/NbJYTs6WNs — AMICI NEWS (@amicii_news) April 26, 2026

I commenti dei fan sui social

Il serale di Amici sta perdendo spettatori di puntata in puntata e il paragone con gli ascolti dell'edizione precedente è abbastanza impietoso.

"Persi oltre un milione di spettatori, è la fine di Amici", "Sono scesi sotto i 3 milioni", "Questo programma sta fallendo", "Notizia meravigliosa, è diventato un circo ed è giusto così", "Che declino", "Un vero disastro", "Si devono dare una svegliata, il pubblico è stufo", "Quando capiranno che devono cambiare tutto?", "Quest'edizione è incommentabile sotto tutti i punti di vista", "Non è mai successa una cosa del genere", "Forse è anche inutile infierire", "Faceva più ascolti il pomeridiano", "Che flop allucinante", "Farebbero bene a chiudere", "Le puntate sono noiose", "Prendono in giro i telespettatori con scenette create per portare avanti i loro prediletti, si meritano il fallimento", "Servono nuove idee per la prossima stagione", si legge su X in queste ore.

L'eliminazione di Alex

Al termine della sesta puntata del serale di Amici è stato svelato il nome dell'eliminato della settimana: Alex ha perso il ballottaggio contro Elena e Lorenzo e ha dovuto lasciare la scuola definitivamente.

Con l'uscita del latinista, la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini è rimasta senza ballerini.