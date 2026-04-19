La 25^ edizione di Amici sembra non essere mai realmente entrata nelle grazie del pubblico, e a provarlo sarebbero anche gli ascolti del serale. Tra la quinta puntata di quest'anno e quella del 2025, ad esempio, ci sono circa 700.000 spettatori e 4 punti di share in meno e tra i fan c'è chi si dice convinto del fatto che Maria De Filippi dovrebbe cambiare qualcosa nel meccanismo che sembra essere uguale a sé stesso da troppo tempo.

Il paragone con l'edizione precedente di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda il 18 aprile è stata seguita da 3 milioni di spettatori, per uno share che ha raggiunto il 22,4%.

Questi numeri non sembrano molto incoraggianti se paragonati a quelli dell'edizione precedente: nel 2025, infatti, il quinto appuntamento serale aveva tenuto incollati davanti alla tv 3,7 milioni di fan e lo share aveva toccato il 26,6%.

In un solo anno, dunque, il talent di Canale 5 ha perso circa 700.000 spettatori e più di 4 punti di share, segno che una parte del pubblico sembra essersi allontanata.

il continuo calo di questo programma una mia grande vittoria è arrivata l'ora di rinnovare e riportarlo a quello che era una volta lo dimostra il fatto che il pubblico è letteralmente scappato da questa edizione https://t.co/UCuvudPYXS — sasi🪁 (@p0liedrico) April 19, 2026

Le reazioni degli spettatori

Gli ascolti non entusiasmanti del serale sono stati un buon "assist" per quei fan che da tempo chiedono qualche cambiamento nel meccanismo di un programma che è in onda da più di 25 anni.

"Il continuo calo di questa trasmissione è una vittoria perché devono capire che è arrivata l'ora di rinnovare", "Riportate Amici a quello che era una volta", "Il pubblico è letteralmente scappato da questa edizione", "Per me dovrebbero chiudere", "Il problema sono gli allievi, pochissimo talento quest'anno", "Il format è lo stesso da almeno 5 anni e il livello è sceso", "Ci sono dinamiche che si ripetono all'infinito", "Dovrebbero cambiare studio, selezionare ragazzi più preparati e richiamare Giuliano Peparini", "Se la sono cercata, fanno le stesse cose da anni", "Solo una rivoluzione può salvare questo programma", si legge su X in queste ore.

Quattro puntata all'elezione del vincitore

L'edizione 2025/2026 di Amici è agli sgoccioli: tra meno di un mese, infatti, Maria De Filippi condurrà l'unica puntata in diretta della stagione, quella della finale.

Nel corso delle registrazioni che ci saranno nelle prossime tre settimane, dunque, i giudici sceglieranno i cantanti e i ballerini che si contenderanno la vittoria e il montepremi in palio.