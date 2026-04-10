Chi sarà l'eliminato della quarta puntata del serale di Amici? I fan se lo stanno chiedendo da diverse ore, e Amedeo Venza potrebbe aver risposto a questa domanda in una storia che ha postato su Instagram il 10 aprile. Secondo l'esperto di gossip, infatti, Alessio non rischierebbe nulla e a contendersi la permanenza della scuola sarebbero Alex e Caterina.

Il rumor sul ballottaggio della quarta puntata

L'11 aprile ad Amici ci sarà una nuova eliminazione e i fan sono curiosi di sapere a chi toccherà interrompere l'avventura ad un mese dall'inizio della fase serale.

Al momento si sa che i protagonisti del ballottaggio della quarta puntata (registrata giovedì 9/04) sono stati Alessio, Alex e Caterina e che solo uno di loro ha abbandonato la scuola nelle scorse ore.

Secondo quanto ha rivelato Amedeo Venza su Instagram, a contendersi la permanenza nel programma sarebbero stati due allievi su tre: "Sfida tra Alex e Caterina, hanno rischiato entrambi".

Sempre secondo l'esperto di gossip, dunque, Alessio avrebbe quasi sicuramente vinto lo spareggio e quindi sarebbe stato salvato dalla giuria, invece gli altri talenti a rischio si giocherebbero il posto in un testa a testa dall'esito incerto.

Il verdetto svelato nella casetta di Amici

Quella diffusa da Amedeo Venza è un'indiscrezione tutta da verificare, infatti solo l'11 aprile si saprà con certezza chi ha vinto il ballottaggio e chi è stato eliminato definitivamente.

Sarà Maria De Filippi a fare il nome dell'allievo che dovrà lasciare la scuola di Amici alla fine della quarta puntata del serale.

Le proteste dei fan sui social

Le anticipazioni della puntata di Amici che è stata registrata il 9 aprile hanno fatto storcere il naso a molti fan, soprattutto a quelli che non comprendono come mai Riccardo non ha mai rischiato da quando è iniziato il serale.

Sui social, infatti, sono in tanti a pensare che il cantante del team Zerbi-Celentano meriterebbe quantomeno di andare al ballottaggio, invece la giuria continua a mandarci Caterina e altri titolari molto apprezzati dal pubblico come Alessio, Alex o il giovanissimo Emiliano (che è stato ad un passio dall'addio all'esordio).